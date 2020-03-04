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75-летие Победы

В Москве пройдет выставка о жизни писателей в эвакуации в 1941-1944 годах

Проект приурочен к 75-летию Победы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выставка о жизни Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Корнея Чуковского и других писателей и деятелей кино в годы эвакуации (1941-1944) пройдет в Москве с 18 марта по 10 мая 2020 года. Проект приурочен к 75-летию Победы, сообщает пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени Даля в среду.

"В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в выставочных залах Государственного музея истории российской литературы имени Даля (отдел "Дом Остроухова в Трубниках") пройдет выставка "Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941-1944". Герои выставки: Марина Цветаева, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Алексей Толстой, Корней Чуковский, Арсений Тарковский, Владимир Луговской, Елена Булгакова, Константин Симонов, Михаил Зощенко, Виктор Шкловский, Сергей Эйзенштейн и другие", - говорится в сообщении.

Ахматова называла жизнь писателей в эвакуации "Ноевым ковчегом". "И это было необычайно точно. Эвакуация стала не только спасением от "Великого потопа" Второй мировой войны, но и уникальным опытом совместного проживания совершенно разных творчески одаренных людей", - отмечают организаторы выставки.

"В эвакуации деятели культуры стали жить плотным сообществом: их мир в Чистополе, Ташкенте и Алма-Ате - большая коммунальная квартира. Экспозиция в Доме Остроухова реконструирует эту особую атмосферу, где все вместе обсуждают последние известия, ждут писем с фронта, работают, влюбляются, ссорятся, ревнуют, завидуют, страдают, болеют и умирают", - добавляют в музее.

Одна часть выставки посвящена жизни писателей в Чистополе и Елабуге, другая - в Ташкенте. Третий тематический блок расскажет об эвакуации в Алма-Ату. "Здесь было снято 23 полнометражных фильма, среди которых знаменитые ленты военных лет: "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна, "Свинарка и пастух" Ивана Пырьева. В экспозиции алма-атинского зала представлены работы Павла Зальцмана, художника "Ленфильма", ученика Павла Филонова, эвакуированного с семьей из блокадного Ленинграда", - поясняют в пресс-службе.

Заключительная часть выставки посвящена возвращению в Москву: большим надеждам и большим утратам. Основой для экспозиции стали дневниковые записи, письма и мемуары свидетелей тех лет. На выставке покажут документы и другие литературные реликвии из фондов ГМИРЛИ имени Даля, Дома-музея Марины Цветаевой, Музея кино, Музея индустриальной культуры, а также материалы из семейных архивов. Куратором проекта выступает Наталья Громова, филолог, писатель, автор книги "Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941-1945. Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата", художником - Мария Утробина, художник театра и кино, преподаватель Школы-студии МХАТ.

Теги
Россия75-летие Победы
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В Елабуге пройдет выставка о культуре народов Крыма
Мероприятие пройдет 6 марта
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