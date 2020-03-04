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Получение федерального статуса позволит Псковскому театру проводить гастроли за рубежом

Региональные власти рассчитывают завершить процесс передачи учреждения на федеральный уровень в 2020 году

ПСКОВ, 4 марта. /ТАСС/. Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина, на сцене которого в свое время выступали Федор Шаляпин и Айседора Дункан, начнет серию гастролей за рубежом после присвоения учреждению федерального статуса и объединения с Александринским театром. Об этом сообщила в среду ТАСС первый вице-губернатор региона Вера Емельянова.

"После присвоения учреждению федерального статуса труппа сможет расширить географию гастролей и представить постановки на престижных сценах России и мира. Передача псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в ведение РФ даст возможность воплотить в жизнь многие перспективные проекты и позволит раскрыть в большем объеме его творческий потенциал. Вопрос оплаты труда будет решаться Министерством культуры РФ", - сказала Емельянова. Решение вопроса о передаче театра в ведение РФ ожидается в 2020 году, добавила она.

По ее словам, псковский академический театр драмы - один из самых "динамично развивающихся региональных театров России". "Псковские спектакли стали постоянными участниками российских и международных фестивалей. На площадке театра работает школа актерского мастерства, детская театральная студия, режиссерская лаборатория. Масштаб деятельности выходит за рамки, привычные для областного театра", - пояснила Емельянова.

Летом 2019 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями театрального сообщества сообщил о том, что псковский драматический театр может получить федеральный статус. В таком случае он объединится с Александринским театром в Санкт-Петербурге и войдет в состав Первого национального театра России.

Псковский драматический театр является главным театральным учреждением региона. Он располагается в здании, построенном в 1906 году, которое в то время получило название Народный дом имени А. С. Пушкина. Здесь выступали Вера Комиссаржевская, Любовь Блок (Менделеева), а также Федор Шаляпин и Айседора Дункан. С 1994 года в псковском театре проводится международный Пушкинский театральный фестиваль.

В 2014 году в здании театра завершили реконструкцию. Тогда укрепили фундамент, восстановили фасады начала XX века, реставрировали лепной декор и карнизы в фойе, коридорах и на лестницах.

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РоссияСанкт-ПетербургПсковская область
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