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75-летие Победы

Ансамбль им. Александрова даст концерты к 75-летию Победы по всей России

Коллектив выступит, в частности, в Санкт-Петербурге, Мурманске, Волгограде, Туле, Смоленске, Севастополе, Новороссийске и Керчи

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова готовит выступления в городах России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в среду журналистам начальник коллектива, полковник Геннадий Саченюк.

"В 2020 году у ансамбля им. Александрова огромные планы на выступления по всей России, по городам-героям, по городам воинской славы. И конечно же, будут спланированы и выступления за рубежом", - сказал Саченюк.

В частности, выступления пройдут в Санкт-Петербурге, Мурманске, Волгограде, Туле, Смоленске, Севастополе, Новороссийске, Керчи, а также в столице Белоруссии Минске и в Брестской крепости.

Саченюк отметил, что "в своих песнях ансамбль им. Александрова отражает всю историю Великой Отечественной войны". В репертуар выступлений войдут такие композиции советских и российских авторов, как "Несокрушимая и легендарная", "Священная война", "Соловьи", "Смуглянка", "Ехал я из Берлина", "Поклонимся великим тем годам" и "День Победы".

Ансамбль также планирует концерты осенью на Дальнем Востоке к 75-ю окончания Второй мировой войны. "Спланировано выступление ансамбля им. Александрова 2 сентября на территории Дальнего Востока. Концерты будут посвящены завершению Второй мировой войны", - сообщил Саченюк.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий, в том числе военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года.

Теги
РоссияВеликая Отечественная война75-летие Победы
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