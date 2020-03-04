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Распространение коронавируса нового типа

Концерты Мацуева в Азии и Европе, перенесенные из-за коронавируса, планируются с октября

Перенесенные итальянские концерты, в частности, в Риме и Болонье, состоятся либо в мае, либо осенью 2020 года, отметил музыкант

ЧЕЛЯБИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев сообщил новые даты своего зарубежного гастрольного плана на текущий год, который претерпел изменения из-за коронавируса. Отмененные в Азии выступления начнутся с октября, европейские сезоны пока также предполагается открыть осенью, либо, если позволит ситуация, в конце весны - в мае.

"Гастроли в Китай, которые должны были состояться в начале апреля, переносятся на ноябрь. И туда же переносится концерт в Сингапуре, потому что у нас в октябре-ноябре будет с одним из самых гениальных оркестров мира, Венским филармоническим оркестром, большой азиатский тур, который, надеюсь, состоится: это Китай, Япония, Корея. Там же будут и мои сольные концерты, которые должны были быть в апреле, и также Сингапур, который должен был быть в феврале", - сказал музыкант журналистам в Челябинске на Девятом международном фестивале "Денис Мацуев представляет...".

Он отметил, что перенесенные итальянские концерты, в частности, в Риме и Болонье, состоятся либо в мае, либо осенью текущего года. Ранее Мацуев говорил, что все купленные билеты действительны.

В интервью ТАСС в Москве 24 февраля пианист сообщил, что после отмены запланированных выступлений в Болонье и Риме (24 и 27 февраля) пришлось подбирать новые сроки для концертов, вести переговоры с концертными площадками. "Это непросто, поскольку график у меня напряженный, я даю до 250 концертов в год. Пока есть возможность выступить в Италии в конце мая, конкретные даты назвать не могу, но точно 2020 год", - сказал Мацуев. Он также тогда сообщил, что его гастроли в КНР, Республику Корея и Японию пройдут вместе с Валерием Гергиевым.

За пределами Китая больше всего инфицированных сейчас в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи заражения выявлены более чем в 70 странах. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. смертей от коронавируса, выздоровели около 50 тыс. человек, число заражений колеблется у отметки в 80 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР число заболевших превысило уже 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичРаспространение коронавируса нового типа
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