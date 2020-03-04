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Международный фестиваль "Виртуозы флейты" открылся в Мариинском театре в Петербурге

Участники из Европы в ходе фестиваля проведут серию мастер-классов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль "Виртуозы флейты", посвященный искусству игры на этом духовом инструменте, начался в Мариинском театре. Его программу, включающую музыку разных эпох и направлений, открыл в среду гала-вечер при участии известного французского флейтиста Патрика Галлуа, сообщили в пресс-службе театра.

"В концертном и камерных залах флейта будет звучать соло в сопровождении фортепиано, в ансамбле с другими инструментами и с оркестром. В фестивале участвуют флейтисты оркестра Мариинского театра и приглашенные солисты. В нынешнем году это Патрик Галлуа из Франции, Кадзунори Сэо из Японии, музыканты ведущих европейских оркестров Матье Дюфур (Берлинский филармонический оркестр), Сара Лувьон и Джованни Гандольфо (оркестр Франкфуртской оперы), японский ансамбль флейт Magnum Trio", - рассказали в театре, добавив, что участники из Европы также дадут серию мастер-классов в рамках фестиваля.

В программе гала-открытия - флейтовые концерты Вивальди и Девьена, а также Первая симфония Гуно с Патриком Галлуа за дирижерским пультом. В преддверии фестиваля в рамках проекта "Открытая среда" в фойе Стравинского прозвучали фантазии для флейты и фортепиано, написанные на темы из популярных опер.

В общей сложности в Концертном зале Мариинского театра пройдут пять концертов фестиваля. "В необычном звучании представит семейство флейт ансамбль Magnum Trio, который исполнит собственные композиции и аранжировки классических сочинений (7 марта). Вечером того же дня на сцену выйдут музыканты-духовики - лауреаты XVI Международного конкурса имени Чайковского, которые будут солировать в концертах и концертных симфониях эпохи барокко и классицизма", - отметили в пресс-службе.

8 марта состоится вечер, посвященный 225-летию Парижской консерватории, на котором публике представят произведения, написанные в разные годы специально для консерваторских флейтовых конкурсов и ставшие классикой концертного репертуара. "На закрытии фестиваля 9 марта прозвучат пять флейтовых концертов - от Моцарта до Пендерецкого - и премьерное исполнение нового сочинения, а Патрик Галлуа вновь предстанет в амплуа солиста и дирижера", - добавили в театре.

Фестиваль "Виртуозы флейты" продлится по 9 марта. В этом году он проходит в четвертый раз.

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