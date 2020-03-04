Участники форума "Фортанга" в Чечне снимут короткометражные фильмы к 75-летию Победы

ГРОЗНЫЙ, 4 марта. /ТАСС/. Участники III Всероссийского молодежного форума "Фортанга-2020", который пройдет в чеченском селе Самашки в июле, создадут несколько короткометражных фильмов, посвященных 75-летию Великой Победы. В этом году в форуме примут участие молодые люди из 45 регионов России, рассказал ТАСС председатель Чеченской республиканской организации Российского союза молодежи Тимур Магомадов.

Проект III Всероссийского молодежного форума "Фортанга-2020" стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов, итоги которого были подведены 21 февраля. Общая стоимость проекта - более 4,3 млн рублей, из них почти 3 млн рублей составят средства гранта.

"В этом году мы решили сделать акцент на создании медиаконтента, в том числе на теме 75-летия Победы. В частности, участники фестиваля будут снимать короткометражные фильмы о ветеранах Великой Отечественной войны из Чеченской Республики. Мы планируем, что до начала форума десять участников, прошедших конкурсный отбор, приедут из других регионов в Чеченскую Республику, где снимут короткометражные фильмы - истории о людях, о подвигах, которые запечатлены в памяти людей, а также о достопримечательностях республики. А в другие регионы отправятся десять участников фестиваля из нашей республики", - рассказал Магомадов, добавив, что в этом году в форуме планируется участие представителей "как минимум 45 российских регионов".

По его словам, форум планируется провести в конце июля в селе Самашки Ачхой-Мартановского района. Он уточнил, что фестиваль "Фортанга" проводится в Чечне с 2018 года. "Первый фестиваль был проведен в селе Ачхой-Мартан при поддержке администрации района, тогда в фестивале приняли участие представители около 30 регионов РФ. В 2019 году форум перенесли в селе Самашко, где сегодня создана вся необходимая инфраструктура для проведения форума такого формата", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что короткометражные фильмы и другой медиаконтент, созданных участниками форума "Фортанга-2020", будет продвигаться на каналах YouTube, кроме того, будет выпущен электронный сборник с лучшими произведениями участников форума.

В этом году участниками форума смогут стать начинающие блогеры, руководители социально значимых проектов, а также молодые писатели и поэты. По словам организаторов, форум проводится в целях формирования гражданской идентичности и создания молодежного медиаконтента для использования в работе по гармонизации межнациональных отношений.