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Московский театр мюзикла покажет историю о современной Золушке, мечтающей попасть на ТВ

Спектакль создан совместно с канадским театром-цирком "7 пальцев". Автором стихов для мюзикла стал лидер рок-группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский театр мюзикла в четверг представит новый спектакль "ПраймТайм", созданный совместно с канадским театром-цирком "7 пальцев". Постановка будет посвящена телевидению и современной "Золушке", которая мечтает его покорить, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

"Это спектакль о главном телевизионном конкурсе на главном телевизионном канале страны. Я ни в коем случае не хочу, чтобы говорили, что это о Первом канале, "России" или НТВ. На самом деле, это мой поклон телевидению, которое я очень люблю", - признался Швыдкой.

Мюзикл расскажет о девушке Ане, которая приезжает из вымышленного городка Сысоевска в столицу, чтобы принять участие в телеконкурсе "ПраймТайм". "Это история девочек, которые приезжают завоевывать мир. И завоевывают его, но для этого приходится пройти и человеческие, и профессиональные испытания: любовь, предательство… Но, знаете, как писал Чехов: "Для того, кто испытал счастье творчества, все остальное не играет большой роли". Спектакль об этом", - рассказал худрук.

"Аня - современная, пробивная, достаточно уверенная в себе девочка, которая очень хочет исполнения мечты - попасть на телевидение, быть "в телевизоре", - описала ТАСС свою героиню Галина Безрук. "Это точно не драма, скорее - мелодраматичная история. Понятно, что на своем пути Аня встречает много трудностей, но она находит выход, и это сопровождает много комичных моментов. И заканчивается история хорошо", - пообещала актриса.

Героиня должна не потерять себя, вопреки напору тех, кто сбивает ее с верного пути, как увлекающийся мистицизмом имиджмейкер Данила в исполнении Ефима Шифрина. "Вся драма, которая успевает развернуться за два акта, показывает человека, который отстал от вызовов сегодняшнего дня, - сказал ТАСС Шифрин. - Героиня, которая пройдет испытания рэп-батлом, молодежной культурой, уже не нуждается в имидже, который ей предлагает этот расфуфыренный человек".

Интернациональная команда

Режиссером с российской стороны выступила Марина Швыдкая, с канадской - Себастьян Солдевилья. Последний - представитель театра-цирка "7 пальцев", с которым Театр мюзикла уже ставил "Принцессу цирка". Однако новая работа не укладывается в уже закрепившийся за столичным театром жанр "циркодрамы". "Там есть акробатическая хореография, которую вместе с Себастьяном Солдевильей поставила Женевьев Дорион-Купаль. Но цирк там не главное. Жизнь сама по себе большой трюк", - заметил Швыдкой.

Либретто мюзикла написана Елена Киселева, стихи - лидер рок-группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Для создания музыки намеренно пригласили иностранца - канадца французского происхождения Максима Лепажа.

"Понимаете, у нас в голове все равно существует "блатняк". Я люблю наших композиторов, но хотел, чтобы музыку писал человек, который никогда не слышал "Гоп со смыком" или "С одесского кичмана", - пояснил Швыдкой. - Мы загрузили Максиму Лепажу всю отечественную музыку с 1910-х годов до сегодняшнего дня, и он-таки написал настоящую русскую музыку".

Худрук Московского театра мюзикла не исключил, что постановка будет показана и на второй родине своих создателей. "На премьеру приедут продюсеры, руководитель канадского цирка "7 пальцев". И мы будем обсуждать это. Ведь история универсальна: она и в России, и в Канаде", - сказал он ТАСС.

Теги
КанадаРоссияШифрин, Ефим ЗалмановичКортнев, Алексей АнатольевичШвыдкой, Михаил Ефимович
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