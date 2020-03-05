Роман Виктюк представит премьеру спектакля "Отравленная туника" по пьесе Николая Гумилева

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский Театр Романа Виктюка представит в четверг премьеру спектакля "Отравленная туника" по пьесе Николая Гумилева в постановке своего художественного руководителя, народного артиста РФ Романа Виктюка, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Лучшая пьеса литературного наследия одного из ярчайших представителей Серебряного века Николая Гумилева была написана им за три года до трагического ухода из жизни. Контраст между изысканностью творческой атмосферы того времени и действительностью, которая всеми силами старалась эту атмосферу убить, был силен, как, пожалуй, никогда до этого и никогда после", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, "эпоха творческого взрыва начала XX века интересует Романа Виктюка всегда, независимо от того, над какой постановкой он работает в настоящий момент". В данном случае выбор режиссера пал на "Отравленную тунику".

"Текст пьесы изыскан и образен, наполнен атмосферой восточной поэтической лирики, ведь прототипом главного героя - бродячего поэта Имра - стал один из основателей арабской поэзии, легендарный поэт и воин Имру аль-Кайс, реальные факты жизни и творчества которого стали основой сюжета пьесы", - пояснила представитель пресс-службы.

Она сообщила, что "Виктюк в своем спектакле соединяет последние дни жизни русского поэта Гумилева с его же произведением". "Раскрывать творение путем раскрытия судьбы творца - один из важнейших методов режиссера", - подчеркнула собеседница агентства.

Она также отметила, что за музыкальное оформление постановки отвечает Людмила Платонова, сценографом выступил заслуженный художник РФ Владимир Боер, художником по костюмам стала Елена Предводителева. В ролях занят звездный состав театра: заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин, заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова, Анна Подсвирова, Дмитрий Жойдик, Антон Даниленко, Иван Иванович.