Третьяковка покажет выставку к 175-летию со дня рождения коллекционера Ивана Цветкова

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Выставка "Коллекция И.Е. Цветкова в Третьяковской галерее: к 175-летию собирателя" откроется в конце апреля в главном здании галереи в Лаврушинском переулке в Москве. Посетители увидят живописные работы, скульптуры и архивные материалы, а также смогут совершить виртуальную прогулку по "дому-ларцу" - Цветковской галерее.

"Мы планируем открыть выставку 28 апреля, в день 175-летия со дня рождения Ивана Евгеньевича [Цветкова]. Экспозиция будет небольшой, но очень содержательной. Мы покажем живопись, скульптуру, материалы из архивов. Кроме этого, у нас будет плазма с мультимедийной программой, где посетители смогут познакомиться с краткими историческими справками: с биографией коллекционера, со структурой его коллекции, увидеть цветные иллюстрации", - рассказала ТАСС сотрудник отдела живописи XVIII - первой половины XIX вв. Третьяковской галереи, куратор выставки Наталья Преснова.

Выставка будет открыта в камерном зале №11 в главном здании. "Будет 14 картин и две скульптуры. Кроме того, несколько витрин с материалами из нашего отдела рукописей - переписка Цветкова с художниками, коллекционерами", - добавила Преснова. Из живописи будут показаны произведения Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Алексея Венецианова и других мастеров.

Также в экспозицию войдут два бронзовых портрета. "Один - работа Владимира Беклемишева, это портрет самого Ивана Евгеньевича Цветкова. Второй - работа Сергея Волнухина, портрет Владимира Маковского, художника, чьи произведения в большом количестве коллекционировал Цветков", - уточнила собеседница.

Она добавила, что к выставке будет издан фундаментальный альбом-каталог. "Сейчас мы занимаемся его подготовкой. Он получается весомым, около 350 страниц - это и статьи, где каждый автор проанализирует определенный период, и множество иллюстраций", - рассказала Преснова.

Экскурсия по "дому-ларцу"

В 1898-1901 годах Цветков построил для своей коллекции двухэтажный особняк на Пречистенской набережной, неподалеку от храма Христа Спасителя, с видом на Кремль и Третьяковскую галерею. Внешний вид фасадов и внутреннее убранство были стилизованы под древнерусский терем по рисункам и указаниям художника Виктора Васнецова, друга Цветкова. С 1909 года Цветковская коллекция была открыта для посетителей в этом "доме-ларце", а после закрытия галереи в 1926 году большая часть коллекции поступила в Третьяковскую галерею.

"Иван Евгеньевич дважды приглашал в этот дом фотографов, чтобы запечатлеть каждый сантиметр галереи. И мы на выставке в составе мультимедийной программы подготовили виртуальную экскурсию, используя эти уникальные черно-белые кадры. Посетители смогут при клике на тот или иной снимок увеличить его, разглядеть мельчайшие детали, рассмотреть произведения, с указанием автора, названия и места, где хранится эта картина", - рассказала Преснова. Благодаря мультимедиа гости выставки смогут ознакомиться с живописью, графикой и рукописными материалами, не вошедшими в состав экспозиции.

В здании, где раньше располагалась Цветковская галерея, в настоящее время находится резиденция военного атташе Франции. В 1995 году на особняке появилась мемориальная табличка, увековечившая память Цветкова. Здание включено в список объектов, участвующих в "Днях культурного наследия", и раз в год открыт для посещения.

О коллекционере

Иван Цветков родился 28 апреля 1845 года в селе Астрадамовка Симбирской губернии. Начальное школьное образование получил в Алатырском духовном училище. Происходил из семьи потомственного священника. Как рассказала Преснова, Цветков был необычайно яркой, самобытной личностью.

"Иван Евгеньевич в моем представлении - незаурядный человек, буквально самородок. Он буквально сам себя сделал. Учился в какой-то школе церковно-приходской, потом в местной гимназии, в духовной академии. А потом он закончил Московский университет математический факультет, стал математиком, банковским работником. Но в то же время интересовался искусством", - отметила куратор выставки.

Сам Цветков говорил, что страсть к коллекционированию у него появилась в 1871 году - когда он попал в Голицынский музей и, увидев собрание картин, был потрясен. "Он стал ходить на выставки, любил ездить в Петербург - в Эрмитаж, стал образовываться в художественном смысле самостоятельно", - сказала Преснова.

Она добавила, что математический склад ума помогал Цветкову в систематизации собственного собрания - он составлял каталоги, описи коллекции. "Последний каталог датируется 1915 годом, это за два года до его смерти. И вот мы, готовя выставку и альбом-каталог к ней, провели полную идентификацию произведений, живописи и графики по этому каталогу", - сказала куратор выставки.

Всего в собрании было в районе почти 2 тыс. произведений. Приоритетом для коллекционера было собирание рисунков, гравюр - их насчитывалось около 1,5 тыс. Произведений живописи - более 400. "Он отдавал предпочтение, во-первых, современникам, художникам-передвижникам. Он видел в этом демократическое направление русской живописи, отражение социальных особенностей нашей русской жизни. Это Васнецов, Суриков, Репин, братья Маковские", - рассказала собеседница агентства, добавив, что Цветков был очень дружен с семьей Маковских.

Также любил коллекционер русскую живопись второй половины XVIII - первой половины XIX вв. Среди авторов, чьи работы он покупал, Боровиковский, Антропов, Брюллов, Тропинин, Венецианов. В 1926 году Цветковская галерея была присоединена к Третьяковской. Позднее часть коллекции рисунков и свыше 100 картин оставили в Третьяковской галерее, а более 300 картин передали в Государственный музейный фонд и распределили по другим российским музеям.