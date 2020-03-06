Загадки Сикстинской капеллы. Ко дню рождения Микеланджело Буонарроти

Для многих Сикстинская капелла почему-то ограничивается лишь фреской "Сотворение Адама" (и вы тоже, скорее всего, в первую секунду вспомнили именно этот сюжет). Между тем это лишь малюсенькая часть всей работы Микеланджело. Это все равно что, говоря о Моцарте, обсуждать лишь его "Реквием". Мастер родился 545 лет назад — мы рассказываем о его главной художественной работе

Эту церковь построили в Ватикане между 1477 и 1480 годами, с 1492 года именно там выбирают нового Папу Римского. Для ее оформления привлекли лучших мастеров эпохи Возрождения. Кроме Микеланджело над капеллой работали Сандро Боттичелли, Пьетро Перуджино, Козимо Росселли и другие. Сначала потолок был расписан под звездное небо — так было модно в те времена. Но в начале XVI века в своде появилась трещина, и капеллу закрыли на ремонт. А после реконструкции тогдашний папа решил оформить потолок по-новому. У Микеланджело в тот момент вообще был скандал с папой после того, как понтифик заказал ему скульптуры для его будущей гробницы и отказался платить за мрамор, который уже приобрел художник. В итоге мастер был так сильно обозлен, что даже покинул Рим, но в конце концов отношения между ними наладились. И вот в возрасте Христа (это 33 года) Микеланджело приступает к росписи Сикстинской капеллы.

Кстати, художник к тому моменту, можно сказать, вообще не имел опыта работы с фреской. Он был с ней немного знаком, когда совсем юнцом проходил обучение в мастерской Доменико Гирландайо, одного из ведущих венецианских художников середины и конца XV века. Но большего у него не было — Микеланджело работал как скульптор, а не как живописец. Начало работы Достоверно неизвестно, почему Микеланджело все-таки согласился на эту работу, но некоторые библиографы считают, что сделал он это без какой-либо неохоты. Будучи натурой довольно гордой и самолюбивой, мастер вполне мог принять этот вызов, чтобы в очередной раз доказать всем свой талант. Он разработал собственные леса, которые не мешали проведению служб и были не очень сложны в установке, — они крепились к стенам капеллы, а не к самому потолку и ничем не подпирались снизу. Был использован дополнительный слой картона, чтобы предотвратить падение краски или штукатурки. Кстати, сразу опровергнем одно из заблуждений — Микеланджело расписывал потолок не лежа, он стоял и сильно запрокидывал голову. После этой работы у него начался страшный артрит и сколиоз.

Описание Микеланджело изобразил девять библейских сюжетов — от отделения света от тьмы до опьянения Ноя — на потолке капеллы © S-F/Shutterstock/FOTODOM

Он начал работать с дальнего конца здания, постепенно двигаясь к алтарю. Получается, что первый написанный им сюжет был "Опьянение Ноя". Кстати, Микеланджело сам выбирал, какие библейские истории он напишет, кого где изобразит (есть сведения, что ему оказывали консультацию теологи, но решение он принимал сам). А еще Микеланджело, как и другой гений, Иоганн Себастьян Бах, сумел зашифровать множество смыслов в своих фресках, спрятать символы, которые столетиями разгадывали искусствоведы. Анатомия в фигурах святых Самая популярная история, связанная с этими фресками, конечно, об анатомическом изображении мозга в сюжете о сотворении Адама. Очертания тканей вокруг Бога напоминают контур человеческого мозга, а положения тел его спутников похожи на разные его отделы. Между тем это вообще одно из первых изображений Всевышнего в образе парящего в облаках бородатого мужчины. А теперь подумайте, сколько раз после этого в искусстве обращались к этому образу?

Описание Во фреске "Создание Адама" в фигурах Бога и его спутников угадывается анатомическое строение мозга человека © Creative Lab/Shutterstock/FOTODOM

Одна из причин, почему скульптуры Микеланджело захватывают ваше внимание, — их достоверность, красота тела. Мастер изучал анатомию: он препарировал тела мертвецов, чтобы рассмотреть, как устроена внутренняя система человека. На фресках тоже можно увидеть всякие "внутренности": например, в сюжете "Разделение суши и воды" Бог появляется из красного нечто, напоминающего человеческую почку. Вызывает споры "Отделение света от тьмы". Если вы присмотритесь, то увидите, что Господь там изображен с запрокинутой головой, а на шее у него неестественно выступают вены. Почему так получилось — непонятно, но некоторые ученые связывают это решение с изображением спинного мозга, который угадывается в складках одеяний.

Описание Неестественно выпуклая шея Бога озадачивает исследователей © Public domain via Wikimedia Commons

Сцена грехопадения и изгнания из рая Адама и Евы тоже заставила пораскинуть мозгами ученых и искусствоведов. Как известно, порочным фруктом было яблоко. Но Микеланджело почему-то изобразил фиговое дерево, что, с одной стороны, можно трактовать с точки зрения иудаизма (там оно является метафорой для Израиля), а с другой — вообще-то в Библии говорится не о яблоне, а о "древе познания" — так мастер мог упрекнуть церковь в заблуждении в трактовке Священного Писания. Оптическая иллюзия Рогатые бараньи головы символизируют женские органы: Микеланджело славил уникальный женский дар давать новую жизнь. Восемь черепов этих животных расположены на потолке. В этой работе Микеланджело много отсылок к женскому началу, например, перевернутый вершиной вниз треугольник. Его очертания видно в позе Евы на фреске, посвященной ее созданию. Кстати, католицизм довольно патриархальная религия, главная роль там всегда отдавалась мужчине, но, видимо, у художника на этот счет было свое мнение.

Описание Два черепа баранов из восьми, которые находятся рядом с Персидской сивиллой — античной пророчицей © S-F/Shutterstock/FOTODOM

Еще эту работу Микеланджело от работ художников в других храмах отличает иллюзия, которую создал мастер. С помощью изобразительных приемов он преобразил архитектуру капеллы. Он разбил изображение с помощью ненастоящих карнизов и пилястров, придав потолку визуальный объем. Ребра, которые отделяют один сюжет от другого, богато декорированы, и благодаря им кажется, что картины находятся в особых углублениях. Говорят, что Микеланджело ненавидел работать в Сикстинской капелле. Обладавший острым языком, мастер не стеснялся в выражениях, рассказывая о своей доле. Кроме того, ему еще и не сразу заплатили, что тоже подливало масла в огонь. Он не мог оценить свою работу полностью, потому что какая-либо часть фрески всегда была закрыта страховочным картоном на протяжении всех пяти лет, что он там провел. Под конец папа Юлий II начал торопить художника поскорее закончить работу. Кроме того, Микеланджело написал "Страшный суд" — огромный сюжет на алтарной стене. Кстати, там он изобразил столько оголенных частей тела, что священнослужители подняли ужасную панику. В итоге через 24 года наготу решили прикрыть драпировками, которые рисовал другой художник. Микеланджело, узнав об этом, посоветовал Папе Римскому лучше привести в пристойный вид остальной мир, чем придираться к его великой работе.

Описание Фреску "Страшный суд" Микеланджело написал спустя 20 лет после работы над потолком © Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images