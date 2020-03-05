Артистов из регионов России со стажем более 40 лет наградят премией фонда "Артист"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Артист" 11 марта вручит премии подопечным организации артистам и работникам театра, чей стаж составляет более 40 лет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе фонда.

"Премия Фонда "Артист" будет вручена артистам, работникам театра и кино из разных регионов России за их многолетний вклад в развитие культуры страны. У каждого из лауреатов стаж работы насчитывает более 40 лет и все они до сих пор служат в театре или занимаются преподавательской деятельностью. Лауреаты получат памятную статуэтку и денежную премию", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что лауреатами премии станут театральные деятели из Тюмени, Пятигорска, Дербента, Сарова, Альметьевска, Новокузнецка, Новошахтинска, Новочеркасска, Санкт-Петербурга, Саратова, Абакана и Владивостока. Гостями церемонии награждения станут артисты Евгений Миронов, Мария Миронова, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий и Ингеборга Дапкунайте.

"Все, что будет происходить на церемонии вручения премии - посвящено выдающимся деятелям культуры, нашим любимым коллегам, которым нам хочется сказать спасибо за многолетний вклад в искусство, за служение театру и развитие культуры нашей страны. <...> Это не только актеры, но и костюмеры, театральные критики, гримеры, машинисты сцены и представители других творческих профессий. Все те, без кого магия театра и кино невозможна" - цитируют со-учредителя фонда, народного артиста России Евгения Миронова в пресс-службе.

На сегодняшний день среди подопечных фонда более 2,5 тыс. деятелей культуры и искусства старшего поколения из 65 городов России. Фонд "Артист" оказывает помощь в обращениях cоциально-медицинского и бытового характера.