Личные вещи Тонино Гуэрра впервые представили на выставке к 100-летию поэта во Владимире

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Выставка к 100-летию со дня рождения итальянского поэта, художника и режиссера Тонино Гуэрра открылась в четверг в музейном центре "Палаты" Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В экспозиции впервые представлены личные вещи мастера, переданные его вдовой, среди которых печатная машинка и хрустальный бокал, подаренный ему писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала журналистам генеральный директор музея Светлана Мельникова, Тонино Гуэрра и его супруга неоднократно приезжали во Владимир и Суздаль, с музеем их связывали теплые отношения, которые продолжаются и сегодня.

"Он прожил очень долгую жизнь, 93 года, но это был случай, когда жизнь была дана такой долгой во благо, потому что она была творческой до самого конца. Волею судеб случилось, что, имея русскую жену Лору, Тонино стал наполовину русским человеком. Во всяком случае он полюбил Суздаль. Он стал частью Владимиро-Суздальского музея, в музее родилась совершенно удивительная экспозиция, музей "Сплетение судеб". Тонино Гуэрра говорил о том, что только здесь, в Суздале, он понял, что такое русская грусть, и что "ее можно резать ножом", - рассказала Мельникова, отметив, что именно в Суздале итальянский мастер с супругой отмечали 30-летие свадьбы.

Накануне открытия выставки сотрудники музея-заповедника побывали в Италии, вдова Гуэрры передала во Владимир коллекцию личных вещей мастера. Также в экспозиции представлены предметы из фонда музея - картины, панно, керамика, афиши. Выставка будет работать до 19 апреля, а 8 марта вход для женщин сделают бесплатным. 20 марта планируется провести вечер памяти Гуэрры.

"Супруга Гуэрро Лора дала нам возможность отобрать удивительно интересные фотографии, она со своими комментариями провела нас по Тониновским местам, она даже пожертвовала в дар музею-заповеднику печатную машинку Тонино Гуэрро, для нас это было очень важно. Я надеюсь, что в нашем фонде навечно останутся такие вещи, как фужер темно-синего стекла, который был подарен Тонино во время путешествия по Мексике писателем Маркесом. У нас есть коллекция мелков, которыми он делал свои совершенно очаровательные пастели", - добавила Мельникова.

Тонино Гуэрра (1920-2012) - итальянский сценарист, художник, режиссер, поэт. Автор сценариев фильмов "Фотоувеличение", "Джинджер и Фред", "Амаркорд" и др.