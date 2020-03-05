Выставка работ фотографа ТАСС Эммануила Евзерихина открылась в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Более 170 работ классика фотографии, фотокорреспондента ТАСС Эммануила Евзерихина представили на выставке, которая открылась в четверг в московском Мультимедиа Арт музее в рамках "Фотобиеннале-2020".

"Он был одним из лучших фотографов ТАСС, ему давали огромное количество заказов, ему давали лучшие съемки. Фотографов расставляли на парадах на Красной площади, у него были лучшие точки, и у него были гениальные кадры парадов", - сказала журналистам директор музея Ольга Свиблова, выступившая куратором выставки.

По ее словам, в экспозицию вошли кадры, на которых показана мирная жизнь. "Мы видим сегодня время, которое постоянно марширует, пожарники выглядят как герои, почта, мороженщики... Мы не видим другого. <...> Это время и удивительная красота, власть, энергетика - это то, что мы показываем у Евзерихина", - поделилась Свиблова.

У Евзерихина был доступ к съемкам всех важнейших событий, происходивших в СССР. Гости выставки увидят фотопортреты знаковых персонажей эпохи: военачальников, писателей, деятелей искусства, политиков, в том числе Иосифа Сталина. Выставка будет работать с 6 марта по 5 апреля 2020 года.

Евзерихин как фотокорреспондент прошел всю Великую Отечественную войну. "Мы не показываем важнейшую часть творчества Евзерихина, он прошел всю войну, он получил не одну государственную награду, он сделал десятки тысяч пронзительных снимков на войне", - поделилась директор МАММ, добавив, что музей покажет эти кадры в апреле в Новом Манеже в проекте, посвященном Великой Отечественной войне.

Эммануил Евзерихин - классик российской фотографии, родился в 1911 году в Ростове-на-Дону. В конце 1920-х годов уже 15-летним юношей начал работать внештатным фотокорреспондентом в "Пресс-клише ТАСС". С 1933 года работает в "Фотохронике ТАСС". В 1934 году переезжает в Москву и продолжает работу в главном фотоагентстве СССР. Он был востребован и оставил всеобъемлющую фотолетопись советской страны 1930-1950-х годов.