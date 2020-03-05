Выставка арабских народных картин XIX-XX веков открылась в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Выставка "Пророки и герои. Арабская народная картина XIX-XX веков", приуроченная к перекрестному Году культуры Россия - Египет 2020, открылась в Музее Востока в Москве в четверг вечером. В мероприятии принял участие посол Египта в России Ихаб Талаат Наср, который отметил, что выставка позволит россиянам больше узнать об арабской культуре.

"Для меня большая честь быть сегодня здесь, на этой выставке. Считаю, что это очень интересная инициатива, очень интересный проект, который открывает страницу, неизвестную для российских граждан - страницу народной арабской литературы. Надеюсь, вы откроете для себя что-то новое", - сказал посол на церемонии открытия.

Он выразил надежду, что этот проект станет стимулом для гостей музея изучить историю, стоящую за каждой из работ, представленных на выставке. "Это наш первый опыт открытия и показа москвичам такого пласта народной арабской культуры - пласта достаточно малоизвестного в нашей стране и очень популярного в арабских странах. Не менее важно, что мы многие вещи, которые мы показываем на выставке, принадлежали прекрасному востоковеду, арабисту Завадовскому", - отметил директор Музея Востока Александр Седов.

Выставка знакомит зрителей с редкими образцами арабской народной картины XIX-XX веков. Всего на выставке представлено около 30 народных картин (лубков), отпечатанных в Египте в начале XX века, в том числе пять работ, изданных в Алжире, а также три рукописные картины 1930-х годов с территории современного Ирака (изображения шиитских святынь в Кербеле).

Экспонаты происходят из коллекции известного отечественного востоковеда Юрия Завадовского (1909-1979 годов), сохранившейся Государственном музее Востока и музее "Дома русского зарубежья им. А. И. Солженицына", а также из собрания художника Ивана Билибина (в Ивангородском музее Ленинградской области.

Редкая коллекция из Ивангорода

"Мало кто знает, что в нашем Ивангородском музее хранится уникальная семейная коллекция Билибиных и Щекотихиной-Потоцкой. И это, конечно, просто судьба, что именно эта уникальная коллекция - почти 230 работ, выполненных кистью художника, попали именно к нам, в наш маленький замечательный город", - сказала директор Ивангородского музея Ирина Миронова.

Эта коллекция, добавила она, ценна не только работами Билибина, но и собранием лубков. "В таком количестве, как сегодня, лубки никогда не покидали наш музей. Конечно, у нас и не изданы были эти работы, поэтому замечательный каталог к выставке - это очень ценно. Не все работы приехали сегодня - по причине не очень хорошей сохранности. Но эта выставка дала стимул тому, что они будут отреставрированы", - добавила директор Ивангородского музея.

Дань памяти ученому

Одна из целей выставки - почтить память Юрия Завадовского, ученого, сделавшего очень много для становления отечественной арабистики, отмечают в музее. Завадовский покинул Россию после Октябрьской революции. Окончил Национальную школу живых восточных языков при Сорбонне, стать востоковедом ему посоветовал друг матери - тот самый художник Иван Билибин.

Большую помощь в организации выставки в Музее Востока оказали дочери востоковеда - Светлана и Зоя. Младшая дочь, Зоя Юрьевна, на открытии рассказала, что идейным вдохновителем выставки была ее сестра. "Сейчас, благодаря усилиям Музея Востока, Ивангородского музея и Дома русского зарубежья состоялась эта замечательная выставка, где представлены работы и из коллекции моего отца, и из коллекции Ивана Яковлевича Билибина. Во время подготовки этой выставки произошла немного мистическая история. Илья Владимирович Зайцев [куратор выставки] попросил меня, зная, что мой отец в свое время переводил арабские надписи Бахчисарайского дворца, принести какие-то материалы. Во время беседы мы обсуждали предстоящую выставку, и Илья Владимирович спросил, могу ли я найти документальное подтверждения связи двух коллекций - Завадовского и Билибина. И тут он переворачивает один из листков, где был перевод, связанный с Бахчисарайским музеем, и говорит: "А ничего искать не надо", - рассказала дочь востоковеда.

Оказывается, у Завадовского была привычка делать записи на черновиках, переворачивать уже исписанный листок и писать на другой стороне уже что-то другое. "Именно таким образом был найден листок, который представлен здесь. Это черновик статьи "Билибин и Восток", а именно тот фрагмент, где он описывает, как Иван Яковлевич подарил ему первый лубок, с которого и началась коллекция", - добавила Зоя Юрьевна.

Также она рассказала, что ее отец и сам создавал картины. "Моя мечта - когда-нибудь сделать выставку и его картин", - добавила дочь Завадовского.