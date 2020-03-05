Фестиваль "23 дня до Победы" пройдет в России в апреле и мае

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Театральный фестиваль "23 дня до Победы", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в России с 16 апреля по 9 мая. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства культуры Российской Федерации.

"По инициативе Центрального академического театра Российской Армии при поддержке Союза театральных деятелей России в период с 16 апреля по 9 мая 2020 года будет проводиться театральный фестиваль "23 дня до Победы", посвященный 75-летию Великой Победы. В рамках фестиваля театры на своих площадках покажут спектакли, посвященные Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что "это очень хорошая идея, когда каждый театр может подключиться к акции, зарегистрировавшись на сайте, и на своей площадке сыграет спектакль".