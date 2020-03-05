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Артисты из России, Аргентины и Эфиопии открыли Международный цирковой фестиваль в Ижевске

Зрители увидели более 10 номеров в первый день фестиваля

ИЖЕВСК, 5 марта. /ТАСС/. Международный цирковой фестиваль в Ижевске посвятили 100-летию государственности Удмуртии, мероприятие началось с парада-пролога, в котором приняли участие артисты, приехавшие из 12 стран. Номера в четверг показали в том числе артисты из Аргентины, выступающие в редком жанре Гаучо, жонглер из Эфиопии и джигиты из Владикавказа.

"Почтеннейшая публика, наш фестиваль мы посвящаем 100-летию государственности Удмуртии и 100-летию государственного цирка в России. На фестиваль приехали более 200 человек из 12 стран", - сказал ведущий фестиваля Андрей Иванов после того, как артисты приняли участие в параде-прологе.

В первый день фестиваля зрителям показали более 10 номеров, которые исполнили представители России, Украины, Эфиопии и Аргентины. Гости стали свидетелями российской премьеры джигитовки. Во время номера артисты из Владикавказа на шести лошадях в национальных костюмах исполняли различные трюки. В России этот номер, по словам Сергея Муратова, под руководством которого выступают артисты, показали впервые.

"Наш номер существует около двух лет, мы много лет работаем в Японии, в России практически никогда не показывали его. Вы знаете, жанр очень сложный, нужно чувствовать и животных, и публику. Зритель у вас прекрасный, есть такой темперамент у публики, который нас тоже заводит, мы друг от друга заряжаемся энергией. Зрителям нам дает эмоции, а мы ему стараемся вернуть это все скоростью нашего номера, внутренне, я думаю, мы поднимаем любому зрителю адреналин. Ажиотаж аплодисментов - это супер для нас", - поделился эмоциями после выступления Сергей Муратов.

На манеже в четверг также выступили гости из Аргентины, которые продемонстрировали номер в редком для цирка жанре гаучо. Артисты исполнили танец пастухов-гаучо и одновременно при помощи бола - длинного ремня с металлическими шаром на конце - отстукивали ритм танца. "В Аргентине жанр гаучо очень распространен, но для цирка он редкий. Мы в России выступаем впервые, у вас очень теплая публика, которая в начале номера замерла, а затем стала очень хорошо нас поддерживать", - рассказала ТАСС одна из артисток.

В день открытия фестиваля зрителям также показали групповые номера, которых в этом году будет рекордное количество. В самом начале представления выступили акробаты на дорожке с минитрампом под руководством Владимира Ефимова (Московский цирк Никулина на Цветном бульваре), зрители также смогли увидеть акробатическую четверку под руководством Родиона Прилепина (Большой Московский государственный цирк), а после антракта на сцене приветствовали "Медвежий цирк" династии Филатовых.

О фестивале

Международный цирковой фестиваль стартовал в Ижевске 5 марта, артисты будут выступать на манеже цирка несколько дней, а 9 марта жюри подведет итоги и выберет победителей.

Первый фестиваль в Удмуртии прошел в 2008 году. Среди победителей были Аскольд и Эдгар Запашные с аттракционом "Среди хищников", а также Карина и Артур Багдасаровы с аттракционом "Тигры-шоу". В этом году в жюри фестиваля войдут в том числе директор Международного фестиваля Московского цирка Никулина Максим Никулин, а также президент циркового фестиваля во французском городе Сен-Поль-ле-Дакс Брюно Лалой. Фестиваль является традиционным и проходит в Ижевске в 2020 году в 13-й раз.

Теги
АргентинаЭфиопияУкраинаРоссияУдмуртия
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