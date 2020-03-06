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Милош Бикович хочет дебютировать в качестве режиссера

Исполнитель главной роли в фильме "Холоп" рассказал, что, если будет снимать кино, то, скорее всего, это будет картина о современности

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Исполнитель главной роли в фильме "Холоп", кассовые сборы которого впервые в истории российского проката превысили 3 млрд рублей, сербский актер Милош Бикович рассматривает идею дебютировать в качестве режиссера. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС.

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"Я бы хотел немножко поэкспериментировать со своим художественным языком, поискать его, но самое главное - сделать кино для зрителя. У всех нас есть желание создать великое кино. Это фильм, который нравится и зрителям, и критике, который глубокий, в котором есть смысл, но такой, чтобы он собирал зрителей, чтобы люди на него смотрели", - сказал он, отметив, что делает шаг в сторону режиссуры.

Бикович рассказал, что, если будет снимать кино, то, скорее всего, это будет картина о современности. "У меня есть история для спортивной драмы, и у меня есть автобиографическая история, тоже современная. И тоже драма. Меня привлекает то, что не пошло, не плоско, но все-таки понятно", - добавил он.

Актер, снимавшийся также в фильме "Солнечный удар", выразил желание продолжить сотрудничество с режиссером Никитой Михалковым. "С Михалковым работать - это невероятный опыт, и я даже готов просто приезжать на площадку и наблюдать за съемочным процессом. Может я так и сделаю, если он мне разрешит", - рассказал он.

Помимо "Солнечного удара" и "Холопа" Милош Бикович известен российскому зрителю по фильмам "Лед", "Отель Белград", Духлесс-2", сериалу "Отель "Элеон" и другим лентам. В последнее время он пробует себя в новом качестве. Актер намерен продюсировать новый фильм о Николе Тесле. Предполагается, что роль Теслы тоже исполнит Бикович.

Теги
РоссияСербияМихалков, Никита Сергеевич
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