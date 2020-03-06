Организаторы "Евровидения" изучают различные сценарии в связи с коронавирусом

"Конечно, мы следим за последними событиями, касающимися коронавируса, и обсуждаем вопрос с компетентными органами, - отметил он. - Мы следуем рекомендациям, предоставляемым Национальным институтом здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, и изучаем различные возможные сценарии совместно с Европейским вещательным союзом. Вместе с тем, пока слишком рано комментировать эти возможные сценарии, поскольку они зависят от того, как будут развиваться события в дальнейшем. Нашей целью остается организация незабываемого песенного конкурса "Евровидение" в мае".

Право на проведение "Евровидения" в 2020 году Нидерланды получили после того, как в прошлом году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Проведение мероприятия запланировано на 12-16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Нидерланды являются одной из семи стран - участниц первого "Евровидения", состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1980 году после того, как Израиль, победивший в 1979 году, отказался организовывать мероприятие по финансовым соображениям.

В Нидерландах на данный момент выявлено 82 случая заражения коронавирусом, один человек скончался. Пока голландские власти не ограничивают проведение общественных мероприятий, как это происходит в ряде других стран Европы.