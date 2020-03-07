Выборгский музей-заповедник проведет зимний рыцарский турнир по правилам XIV-XV столетий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Представители реконструкторских объединений из разных городов России сразятся в показательных поединках в субботу на единственном в России зимнем рыцарском турнире, проводимом в историческом рыцарском замке в Выборге (Ленинградская область). Реконструкторы продемонстрируют владение различными видами оружия и рыцарским этикетом по правилам средневековой Северной Европы, сообщила ТАСС пресс-секретарь Выборгского музея-заповедника Анна Авдюкова.

"Зимний рыцарский турнир проходит в четвертый раз. Сценарий турнира предусматривает, что рыцари представляют себя, представляют своих дам, своих оруженосцев, а потом сражаются. Это поединки дружеские, то есть не на титул, они скорее показательные", - отметила собеседница агентства. Реконструкторы, которые разыграют сражения в Выборгском замке, представляют тематические объединения Москвы, Петербурга и Выборга. Они сразятся на средневековых видах оружия: булавах, на стальных и деревянных мечах, на алебардах. Завершится турнир судебным поединком и огненным представлением.

Традиция проводить в Выборге рыцарские бои насчитывает уже более 20 лет. В теплое время года историко-архитектурный музей-заповедник "Выборгский замок" проводит рыцарский турнир Святого Олафа - масштабную средневековую реконструкцию. Летом 2019 года такой фестиваль посетили около 5 тыс. человек.

Единственный в России

Выборгский замок - единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Он был основан в 1293 году во время третьего шведского крестового похода. Название Выборг переводится со старошведского как "Святая крепость". Его главная башня - четырехугольный каменный донжон получила имя Святого Олафа в честь в честь короля Олафа II Харальдссона, утвердившего христианство в Норвегии. В середине XVI века башня была перестроена в ходе масштабной реконструкции, проводившейся по приказу шведского короля Густава I Ваза, в наши дни она считается символом Выборга.

Выборгский замок - самый популярный туристический объект Ленинградской области. Ежегодно его посещают около полумиллиона туристов.