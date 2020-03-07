Эрмитаж и Михайловский театр представят новый концерт из серии совместных вечеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Солисты оперы и оркестра Михайловского театра исполнят программу "За полчаса до весны" в Большом итальянском просвете Эрмитажа. На концерте, который стал частью реализуемого уже несколько лет театром и музеем совместного проекта "Эрмитажные вечера Михайловского театра", прозвучат произведения Франца Легара и Имре Кальмана, сообщила журналистам пресс-служба театра.

"Первую часть вечера составят сочинения Франца Легара, вторую - Имре Кальмана. Оперетты написаны для оперных певцов, и исполнять их нешуточно трудно. В концерте примут участие Анастасия Барун, Виктория Войтенкова, Наталья Миронова, Марина Трегубович, Александр Кузнецов, Борис Степанов, Александр Шахов", - цитирует пресс-служба автора программы и концертмейстера Наталью Дудик.

Артисты исполнят фрагменты из оперетт Франца Легара "Там, где жаворонок поет", "Веселая вдова", "Желтая кофта", польку из оперетты "Татьяна" и вальс "Золото и серебро". Во второй половине концерта зрителям представят фрагменты из оперетт "Сильва", "Графиня Марица", "Голландочка" Имре Кальмана.

Произведения, которые исполнят Анастасия Барун, Виктория Войтенкова, Борис Степанов и другие артисты театра, отличаются высокой сложностью и написаны специально для оперных певцов, отмечают в театре. Полотна итальянских художников и другие экспонаты Большого Итальянского просвета станут естественными декорациями для концерта.

Совместный проект Михайловского театра и Эрмитажа появился в 2015 году для популяризации музыкального искусства и культурного наследия. В Эрмитажном театре и в пространстве музея артисты Михайловского театра исполняют инструментальные концерты, оперные и балетные постановки. За время существования проекта прошло уже около 50 "эрмитажных вечеров", следующий концерт проекта в апреле представит музыку Штрауса.