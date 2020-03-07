{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эрмитаж и Михайловский театр представят новый концерт из серии совместных вечеров

Произведения, которые исполнят артисты, написаны специально для оперных певцов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Солисты оперы и оркестра Михайловского театра исполнят программу "За полчаса до весны" в Большом итальянском просвете Эрмитажа. На концерте, который стал частью реализуемого уже несколько лет театром и музеем совместного проекта "Эрмитажные вечера Михайловского театра", прозвучат произведения Франца Легара и Имре Кальмана, сообщила журналистам пресс-служба театра.

"Первую часть вечера составят сочинения Франца Легара, вторую - Имре Кальмана. Оперетты написаны для оперных певцов, и исполнять их нешуточно трудно. В концерте примут участие Анастасия Барун, Виктория Войтенкова, Наталья Миронова, Марина Трегубович, Александр Кузнецов, Борис Степанов, Александр Шахов", - цитирует пресс-служба автора программы и концертмейстера Наталью Дудик.

Артисты исполнят фрагменты из оперетт Франца Легара "Там, где жаворонок поет", "Веселая вдова", "Желтая кофта", польку из оперетты "Татьяна" и вальс "Золото и серебро". Во второй половине концерта зрителям представят фрагменты из оперетт "Сильва", "Графиня Марица", "Голландочка" Имре Кальмана.

Произведения, которые исполнят Анастасия Барун, Виктория Войтенкова, Борис Степанов и другие артисты театра, отличаются высокой сложностью и написаны специально для оперных певцов, отмечают в театре. Полотна итальянских художников и другие экспонаты Большого Итальянского просвета станут естественными декорациями для концерта.

Совместный проект Михайловского театра и Эрмитажа появился в 2015 году для популяризации музыкального искусства и культурного наследия. В Эрмитажном театре и в пространстве музея артисты Михайловского театра исполняют инструментальные концерты, оперные и балетные постановки. За время существования проекта прошло уже около 50 "эрмитажных вечеров", следующий концерт проекта в апреле представит музыку Штрауса.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Российские музеи подарят посетительницам на 8 Марта бесплатные билеты, цветы и экскурсии
Посетители смогут бесплатно посетить все экспозиционные комплексы Эрмитажа, в Музее Мирового океана в Калининграде пройдет акция "Приведи девушку в музей!"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС