Режиссер Олег Долин представит на сцене Большого свой оперный дебют "Маленький трубочист"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Государственный академической Большой театр России представит в субботу премьеру оперы английского композитора двадцатого столетия Бенджамина Бриттена "Маленький трубочист". Постановку осуществили режиссер Олег Долин и дирижер Айрат Кашаев на Камерной сцене им. Б.А. Покровского.

Бенджамин Бриттен создал свыше десяти опер, героями которых часто становились дети. Опера "Маленький трубочист" - история о приключениях мальчика Сэма, которого отдали в специализированное учреждение по контролю и наблюдению за детьми со сверхъестественными способностями.

"Поскольку это мой первый опыт работы в опере, мне было важно, чтобы музыка Бенджамина Бриттена была не на заднем плане, а чтобы она нас вела, будила нашу фантазию, чтобы была атмосфера такая британская, но через наше русское ухо", - поделился с журналистами Долин.

По его словам, ребенок чутче взрослого слышит музыку. "Мы постарались сделать так, чтобы разговор был серьезным, не было никакого заискивания. Мне кажется, хорошо взять юное создание за руку и отвести в интересное место, чтобы для него это было познавательно и не скучно", - отметил режиссер.

Как считает дирижер-постановщик Айрат Кашаев, музыка Бриттена может казаться сложной для исполнения и восприятия, но удивительно то, что детьми она учится и исполняется "на раз". "В первую очередь, это мастерство композитора, который понимал, с кем он работает, для кого пишет. Опера бывает написана специально для детей, но она не становится от этого примитивной. Ребенок острее взрослых видит неправду, чует сердцем", - сказал он ТАСС.

Доступным языком

Музыкальные номера в спектакле исполняются на языке оригинала - английском и сопровождаются субтитрами на русском. Они перемежаются с диалогами на русском языке. По мнению Кашаева, восприятие иностранного языка в опере не составит труда для детской аудитории. "Дети смотрят спектакль и слушают музыку - это главное. Действие, драматургия и музыкальный материал очень хорошо друг с другом коррелируются", - заметил он.

Особую роль в постановке играют сценография и костюмы артистов, за которые отвечала Евгения Панфилова. Она сделала запоминающимися образы друзей главного героя: Джонни-"шара", Джульетты-"руки-крюки", малышки Софи по прозвищу "Колтун" и других.

Одна из трех исполнительниц роли властной сестры-хозяйки спеццентра Мисс Бэггот Екатерина Большакова отметила, что художник придумала уникальные образы для каждой из актрис. "У нас три человека на эту роль. Каждую из нас художник увидела особенной, у меня один образ, у моих коллег - другие. Мисс Бэггот трансформируется от того, какие у нас внутренние и внешние качества. Мне добавили мертвых птиц. У другой - красивая композиция из крыс, еще у одной - белые птичьи черепа", - рассказала актриса.

Впервые на русском языке опера "Маленький трубочист" была представлена публике в 1979 году - на сцене Московского камерного музыкального театра под художественным руководством Б.А. Покровского, постановка получила название "Давайте создадим оперу". После в декабре 2015 года на этой же сцене была поставлена опера-игра "Маленький трубочист".