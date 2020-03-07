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Премьера оперы Чайковского "Мазепа" в концертном исполнении состоится в Большом театре

В последний раз эта опера была поставлена на Новой сцене режиссером Робертом Стуруа в 2004 году

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене два вечера подряд - в субботу и воскресенье - дает премьеру оперы Петра Чайковского "Мазепа" в концертном исполнении. Дирижером спектакля стал музыкальный руководитель - главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев.

"Весь мир в 2020 году отмечает 180-летие со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. В Большом театре под знаком этого юбилея решено было поставить оперу "Мазепа" в концертном исполнении", - привели слова Сохиева в пресс-службе театра.

По мнению музыковедов, из девяти опер Чайковского "Мазепа" занимает особое положение. В 1881 году композитор увлекся сюжетом поэмы Александра Пушкина "Полтава", в которой драматические события петровской эпохи и история предательства украинского гетмана Мазепы переплетаются с коллизией взаимоотношений Мазепы и семьи Кочубея. Но ни одно крупное сочинение не давалось композитору ценой таких сомнений и колоссального труда, отмечают искусствоведы.

Несколько раз Чайковский бросал начатое, переделывал либретто, и лишь два года спустя опера была закончена. Премьеры почти одновременно - в феврале 1884 года - прошли в Большом театре в Москве и в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. По откликам критиков, изначально опера "Мазепа" имела весьма скромный успех. Лишь в ХХ веке раскрылось и было по достоинству оценено своеобразие этого сочинения.

Новая версия "Мазепы" в Большом

"На афишах Большого театра опера Чайковского "Мазепа" появлялась нечасто, но каждая постановка вызывала широкий интерес", - отметили в пресс-службе ГАБТ, напомнив, что в последний раз эта опера была поставлена на Новой сцене режиссером, народным артистом СССР Робертом Стуруа в 2004 году, заключительный спектакль прошел 29 марта 2005 года. Спустя 15 лет эта музыка Чайковского возвращается уже на Историческую сцену, где прозвучит в концертном исполнении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что два премьерных показа - 7 и 8 марта - будут различными по составу исполнителей. Так, 7 марта заглавную партию исполнит приглашенный солист, заслуженный артист Армении Геворг Акобян, а 8 марта в партии Мазепы выступит солист Большого театра, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов.

Партию Марии в первый день исполнит петербургская певица Евгения Муравьева, во второй - солистка оперной труппы ГАБТ Анна Нечаева. Сложнейшую в вокальном и актерском отношении партию Кочубея исполнит 7 марта солист Мариинского театра Станислав Трофимов, 8 марта - заслуженный артист России Денис Макаров, принятый в труппу ГАБТ в 2018 году.

В небольшой драматической партии Любови (матери Марии) выступят солистки оперной труппы Большого театра, заслуженные артистки России Елена Манистина (7 марта) и Агунда Кулаева (8 марта). Лирико-драматическую партию Андрея исполнят солист Михайловского театра Дмитрий Головнин (7 марта) и солист оперной труппы Большого Олег Долгов (8 марта).

За дирижерским пультом два вечера подряд будет стоять Сохиев.

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