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Более 100 тыс. человек посетили выставку Шагала в музее "Новый Иерусалим"

На экспозиции были представлены 239 работ Марка Шагала из музеев и частных коллекций России, Франции и Беларуси

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Выставка "Шагал: между небом и землей" завершилась в подмосковном музее "Новый Иерусалим", экспозицию посетили более 100 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

"8 марта в музее "Новый Иерусалим" завершилась выставка "Шагал: между небом и землей". За три с половиной месяца ее посетило рекордное для регионального музея количество - более 100 тыс. человек. Уникальная экспозиция представила 239 работ Марка Шагала из музеев и частных коллекций России, Франции и Беларуси, в их числе графика, живописные полотна, гобелены. Уже за первый месяц работы она обошла по посещаемости предыдущие проекты музея "Новый Иерусалим", такие как выставки Пабло Пикассо, Бориса Кустодиева, Альбрехта Дюрера и другие", - говорится в сообщении.

Предыдущую самую популярную выставку этого музея "Стиль Фаберже. Превосходство вне времени", проходившую с декабря 2018 года по март 2019 года, посетило около 62 тыс. человек. "Шагал: между небом и землей" - второй по счету международный проект музея. Работы для него предоставили национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, музей Марка Шагала в Витебске, государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музей истории евреев в России, национальный музей Марка Шагала в Ницце и частные собрания. Старт выставки в ноябре 2019 года стал отправным мероприятием проекта "Зима в Подмосковье", объединяющего общей программой ключевые события и туристические направления в Московской области, открытие посетили внучки Шагала Бела и Мерет.

"Выставка Марка Шагала превзошла все наши прогнозы и ожидания - ее посетило более 103 тыс. жителей и гостей региона. Нам приятно, что культурные события в Подмосковье пользуются интересом не меньше, чем проекты знаковых столичных музеев, и мы стараемся, чтобы таких мероприятий было как можно больше в Подмосковье. По поручению губернатора особое внимание уделяется развитию туристической инфраструктуры: важно, чтобы было где комфортно остановиться, вкусно перекусить, ну и, конечно, полезно и интересно провести время. Сегодня эта работа ведется, и она позволит привлечь еще большее количество туристов в наш гостеприимный регион", - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, чьи слова приводит пресс-служба.

В рамках выставки прошли тематические экскурсии и лекции, встречи посетителей с куратором - приглашенным экспертом в комитете Марка Шагала в Париже Екатериной Селезневой.

По итогам 2019 года музей "Новый Иерусалим" вошел в лонг-лист номинантов на премию The Art Newspaper Russia наряду с такими музеями как ГМИИ им. Пушкина, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. В 2020 году музей "Новый Иерусалим" продолжит международные проекты. В настоящий момент ведется работа над выставкой русских и зарубежных импрессионистов, которая готовится к открытию в конце года, сказали в пресс-службе музея.

Теги
РоссияШагал, Марк Захарович
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