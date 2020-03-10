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Умерла актриса Марина Меримсон

Ей был 81 год

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Марина Меримсон умерла в возрасте 81-го года в Челябинске. Об этом сообщил продюсер Владимир Шмыров.

"В Челябинске умерла актриса Марина Меримсон. Когда-то ее Серафина в "Татуированной розе" стала потрясением театрального мира", - написал он на странице в Facebook.

Продюсер также отметил творческий путь актрисы, сообщив, что Эльдар Рязанов пригласил Меримсон попробоваться на роль Нади Шевелевой в "Иронии судьбы". Однако роль досталась польской актрисе Барбаре Брыльской.

"Зато Марина Давыдовна Меримсон блистала в завидном театральном репертуаре, который уже только списочно выдает в ней яркую, сильную, дерзкую характерную актрису: Гонерилья ("Король Лир"), Анна ("Звезды на утреннем небе"), Марта ("Кто боится Вирджинии Вульф?"), Филумена ("Филумена Мартурано"), Элинор ("Лев зимой"), Клара Цаханассьян ("Визит дамы"), бабушка ("Похороните меня за плинтусом")", - добавил Шмыров.

Марина Меримсон родилась 22 декабря 1938 года в Рыбинске. В 1995 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ.

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РоссияЧелябинская область
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