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Распространение коронавируса нового типа

Группа Pearl Jam объявила о переносе части гастролей из-за коронавируса

Кроме того, музыканты критически отозвались о способности Министерства здравоохранения и социальных служб США остановить распространение инфекции

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Американская рок-группа Pearl Jam отложила начальный этап гастролей по Северной Америке и Европе из-за последствий нового коронавируса. Об этом сообщается в понедельник в Twitter коллектива.

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"Мы с чувством глубокого разочарования и печали вынуждены выступить с злополучным объявлением. Запланированную первую часть нашего турне Gigaton необходимо отложить, шоу переносится на более поздние сроки", - информировала группа в составе Эдди Веддера, Майка Маккриди, Стоуна Госсарда, Джеффа Амента и Мэтта Кэмерона, базирующаяся в Сиэтле (штат Вашингтон).

"Нам сказали, что многочисленные скопления людей - это то, чего следует прежде всего избегать ввиду глобального кризиса в области здравоохранения", - добавила Pearl Jam.

Музыканты критически отозвались о способности Министерства здравоохранения и социальных служб США остановить распространение заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

"У нас нет оснований надеться на то, что ситуация будет поставлена под контроль в предстоящие недели. Отсутствие ясных посланий со стороны нашего правительства по поводу безопасности людей и наших шансов работать без опаски совсем нам не помогло", - заметили музыканты.

Они планировали с 18 марта по 19 апреля дать концерты в четырех городах Канады и в 10 городах США. Европейская часть гастролей начинается 23 июня во Франкфурте-на-Майне и завершается 23 июля в Амстердаме.

Общее число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 717, сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Подтверждены 26 летальных случаев, из которых 22 приходятся на штат Вашингтон.

 

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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