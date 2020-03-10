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В Берлине прошла премьера русско-немецкого спектакля Серебренникова "Декамерон"

Российская премьера постановки в "Гоголь-центре" запланирована на 24, 25, 26 и 27 июня

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля Кирилла Серебренникова "Декамерон", ставшего совместным проектом возглавляемого режиссером "Гоголь-центра" и Deutsches Theater Berlin, прошли 8 и 9 марта в Берлине. Во вторник состоится третий, заключительный показ интернациональной постановки в рамках премьерного блока, сообщили ТАСС в пресс-службе "Гоголь-центра".

"Два премьерных показа "Декамерона", состоявшихся на сцене Deutsches Theater Berlin, прошли с огромным успехом - зал встретил артистов на поклонах долгими овациями", - поделилась собеседница агентства, добавив, что 10 марта состоится третий, заключительный показ интернациональной постановки в рамках премьерного блока. "Российская премьера "Декамерона" в "Гоголь-центре" запланирована на 24, 25, 26 и 27 июня", - проинформировала она.

"Декамерон" - совместный проект Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центра". В нем участвуют пять российских и пять немецких актеров, которые играют спектакль одновременно на двух языках, а субтитры становятся важной визуальной частью постановки. "Для истории современного театра такой формат работы действительно уникален: спектакль войдет в репертуар обеих площадок и по очереди будет идти в Берлине и в Москве, при том что состав актеров останется неизменным", - уточнила представитель пресс-службы.

По ее словам, чтобы упростить логистику проекта, для "Декамерона" были изготовлены два идентичных сценографических павильона, каждый из которых остается в своей стране, а техническим проведением спектакля будут заниматься службы принимающего театра по общей партитуре, составленной во время постановочного периода.

"В связи с судами по делу "Седьмой студии" и невозможностью Кирилла Серебренникова выезжать за пределы страны Deutsches Theater Berlin принял решение организовать весь репетиционный процесс в Москве, что и было сделано", - отметили в пресс-службе "Гоголь-центра".

Мнения участников проекта

"Декамерон" важный для меня проект, мой первый драматический спектакль в Германии", - сообщил Серебренников. "Я не знаю, что из этой затеи получится, но я очень благодарен Deutsches Theater Berlin и лично его интенданту Ульриху Хуону, который, несмотря на тяжелые обстоятельства, решил выпустить этот проект, благодарен за помощь всей команде, друзьям, моим артистам, которые работают в "Гоголь-центре", и звездам Deutsches Theater. Они за короткое время нашли общий язык, разобрались в материале и сделали очень трогательный спектакль о любви и хрупкости чувственных отношений", - процитировали режиссера в пресс-службе "Гоголь-центра".

Там же привели мнение участницы проекта, немецкой актрисы Регины Циммерманн. "Участие в этом проекте - огромный подарок для меня, - призналась она. - Невероятно, что актеры настолько хорошо понимают друг друга на сцене, несмотря на разницу языков. Мне очень нравится все, что транслирует Кирилл, я надеюсь, что понимаю и воплощаю его замысел". "И, конечно, этот симбиоз драматического, пластического и музыкального театра идеален. В России очень сильная актерская школа. Актеры талантливы и одарены, они могут и петь, и танцевать, и играть. Я наслаждаюсь этим", - поделилась Циммерманн.

Еще одно мнение высказала ее коллега по спектаклю, актриса Жоржетта Ди. "Декамерон" приобрел неожиданную актуальность в связи с коронавирусом, - считает она. - Конечно, эту историю можно рассказывать снова и снова. Люди всегда будут выживать, любить, и все это одновременно. Это вечная игра, в которой познается реальность, жизнь, ваши мечты. Все это соединяется во взрывной коктейль. И мне кажется, что самое главное для любого спектакля - это истории, которые рассказывают со сцены. Зрители больше всего любят истории о любви. И в "Декамероне" они есть".

Русско-немецкий "Декамерон"

"Декамерон" итальянского писателя Джованни Боккаччо - одна из главных книг раннего Возрождения, которая состоит из ста новелл, рассказанных десятью молодыми героями, сбежавшими из зараженной чумой Флоренции. По большому счету, это и есть сквозной сюжет книги, а все ее содержание заключается в самих рассказах.

Серебренников выбрал десять новелл о любви и перенес действие из XIV века в наши дни: благо, человеческие отношения и страсти не сильно изменились с тех пор. Более важное изменение касается того, что в спектакле герои не рассказывают истории, а живут внутри них, создавая хрупкий и одновременно жестокий мир, в котором смешиваются все эпохи, времена, культуры и страны.

Исполнителями ролей выступают десять артистов: Филипп Авдеев, Александра Ревенко, Георгий Кудренко, Ян Гэ, Олег Гущин, Джереми Мокридж, Марсель Колер, Альмут Цильхер, Регина Циммерманн, Жоржетта Ди. Над спектаклем работала русско-немецкая постановочная команда: автор пьесы и режиссер - Кирилл Серебренников, режиссер-хореограф - Евгений Кулагин, композитор - Даниэль Фрейтаг, художник по костюмам - Татьяна Долматовская, видеохудожник - Илья Шагалов.

Deutsches Theater Berlin - так называемый "немецкий МХАТ" - это государственный театр (один из пяти в Берлине), основанный в 1849 году. Там работали Макс Рейнхард, Бертольт Брехт, Хайнер Мюллер. Театральная история немецкого и мирового театра XX века неразрывно связана с Deutsches Theater Berlin.

Следующие показы русско-немецкого "Декамерона" на сцене Deutsches Theater Berlin объявлены на 28, 29 марта и 18, 19 апреля.

Теги
ГерманияРоссияСеребренников, Кирилл Семенович
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