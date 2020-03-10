Леонид Агутин проведет для детей Музыкальный образовательный форум в Сочи

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вокально-инструментальный и танцевальный конкурсы впервые войдут в программу Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, который во второй раз пройдет с 12 по 22 июня на горном курорте Красная Поляна в Сочи. Об этом сообщила во вторник журналистам генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова.

"В этом году мы добавили конкурсы: будут танцевальный и большой вокально-инструментальный конкурсы", - объявила продюсер.

В вокально-инструментальном конкурсе смогут принять участие ребята от 7 до 20 лет. Они будут соревноваться как сольные певцы в четырех возрастных группах, а также в составе дуэтов, вокальных ансамблей и инструментальных коллективов. Танцевальный конкурс будет проходить в номинациях "соло" и "команда", также разделенных по возрасту участников.

Лауреаты I степени получат право выступить в гала-концерте, который будет транслировать телеканал НТВ. Обладатели II и III премий получат призы от спонсоров форума.

Музыкальный лагерь

Всего в программе форума шесть направлений: вокально-инструментальный, танцевальный, фэшн-трек, трек актерского мастерства и сценического движения, продюсирование и развлекательное направление для участников и сопровождающих. Звездными спикерами станут сам Агутин, американский джазовый вокалист Джейми Девис, телеведущая Елена Летучая, музыкальные редакторы и педагоги.

По словам Агутина, форум способствует глобальной задаче - поднять уровень эстрадной музыки в стране. "Если не заниматься серьезно музыкальным образованием детей, ситуация будет только ухудшаться. А для того, чтобы детям было интересно учиться, принимали это как игру, и нужны такие форумы. Лето, море, солнце, с хорошими педагогами, с классными программами, песнями и танцами, встречи с известными людьми - все это должно быть похоже на праздник, на некий лагерь", - пояснил он.

Также в программу форума войдут модный показ на высоте 2200 м, который будет зафиксирован специалистами Книги рекордов России, и курсы повышения квалификации для педагогов от Дирекции образовательных программ департамента культуры города Москвы.

Первый Музыкальный образовательный форум проходил в Турции. "Мы тогда только пробовали, и участников было немного. Но опыт был очень хорошим. К концу форума родители были загорелыми, а дети уезжали бледненькими - учились с утра до ночи, даже моря не увидели", - вспомнил генеральный продюсер Продюсерского центра Леонида Агутина Андрей Сергеев.