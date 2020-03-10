"Би-2" переносит запланированные на март концерты в Чехии и Германии из-за коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская рок-группа "Би-2" объявила о переносе своих концертов в Чехии и Германии из-за решения властей этих стран ограничить массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщается во вторник на странице коллектива в Facebook.

"Концерты "Би-2" 11 марта в Праге, 13 марта в Бамберге и 15 марта в Дюссельдорфе перенесены. Все приобретенные на них билеты останутся действительными на новые даты, которые группа и организатор концертов смогут согласовать и озвучить после снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концерты 17 марта в Таллине и 20 марта в Риге должны состояться по плану.

Группа "Би-2" была основана в 1988 году в белорусском Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету коллектива десять номерных альбомов. Песни группы не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.