Гатчинский дворец открыл интерактивные экспозиции о детях императора Александра III

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Гатчинский музей-заповедник открыл во вторник к 175-летию со дня рождения императора Александра III экспозицию, посвященную его детям. Несколько новых залов будут продолжением постоянной экспозиции "Личные комнаты семьи императора Александра III".

"Мы вносим изменения в экспозицию, которая существует у нас уже много лет, она посвящена жизни семьи Александра III в этом дворце, и сегодня мы открываем два новых раздела. Первый посвящен младшему сыну Александра III, Михаилу Александровичу, тому самому, которому Николай II, уходя, передал трон, но который так и не стал следующим царем. Второй раздел посвящен детям Александра III, жившим в этом дворце, среди них будущий Николай II", - сказал на открытии экспозиции директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов.

Директор музея отметил, что выставка, открывшаяся в начале нового туристического сезона, будет интересна в первую очередь детям. "Это интерактивная экспозиция, которая позволит современным детям лучше, ближе понять, чем были заняты, как учились, как проводили время царские дети в этом огромном дворце", - отметил Панкратов.

Зал "Обучение" создан на основе расписания занятий цесаревича Николая Александровича и его братьев, современные юные посетители дворца могут прямо на выставке повторить задания, которые решали царские дети: прослушать и повторить стишок на французском языке, нарисовать модель хижины, которую изобразил младший сын императора Михаил. Заведя музыкальную шкатулку, можно услышать фрагмент вальса "Гатчинские звуки" и даже станцевать его, правильные движения подскажет специальная разметка на полу. Научиться уверенно держаться в седле тоже можно, не покидая детскую комнату, сделать упражнения из учебника по верховой езде на деревянном коне с седлом. Для подростков подготовлены более сложные задания по фортификации, стратегии и тактике.

В зале, посвященном досугу, представлены настольные игры конца ХIХ века, фарфоровые куклы, молотки и шары для крокета, кисточки и краски, карта Гатчинского парка. В составе экспозиции восстановлена обстановка кабинета Михаила Александровича, который увлекался рисованием и фотографией. В нем показаны сохранившиеся личные вещи великого князя.

Гатчинский музей-заповедник

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет историю с времен Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов, после его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи. Для Павла I здесь был построен единственный в России загородный дворец-замок. Гатчина была любимой резиденцией императора Александра III, он проводил там значительную часть времени.

С мая 1918 года Гатчина действовала как музей и к 1941 году имела репутацию "пригородного Эрмитажа" из-за своей богатейшей коллекции, включавшей более 54 тыс. экспонатов. Резиденция серьезно пострадала в годы войны, многие экспонаты были утрачены. Реставрация дворца началась в 1976 году, в результате открылись для экспозиции парадные залы ХVIII века: Аванзал, Мраморная столовая, Тронная Павла I и другие помещения. С 2015 года начался новый этап реставрации, цель которого - восстановление всех исторических интерьеров Гатчинского дворца.