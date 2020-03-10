{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гатчинский дворец открыл интерактивные экспозиции о детях императора Александра III

Юные посетители музея смогут повторить на выставке задания, которые давали царским детям: повторить стишок на французском языке, нарисовать модель хижины, а также научиться держаться в седле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Гатчинский музей-заповедник открыл во вторник к 175-летию со дня рождения императора Александра III экспозицию, посвященную его детям. Несколько новых залов будут продолжением постоянной экспозиции "Личные комнаты семьи императора Александра III".

"Мы вносим изменения в экспозицию, которая существует у нас уже много лет, она посвящена жизни семьи Александра III в этом дворце, и сегодня мы открываем два новых раздела. Первый посвящен младшему сыну Александра III, Михаилу Александровичу, тому самому, которому Николай II, уходя, передал трон, но который так и не стал следующим царем. Второй раздел посвящен детям Александра III, жившим в этом дворце, среди них будущий Николай II", - сказал на открытии экспозиции директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов.

Директор музея отметил, что выставка, открывшаяся в начале нового туристического сезона, будет интересна в первую очередь детям. "Это интерактивная экспозиция, которая позволит современным детям лучше, ближе понять, чем были заняты, как учились, как проводили время царские дети в этом огромном дворце", - отметил Панкратов.

Зал "Обучение" создан на основе расписания занятий цесаревича Николая Александровича и его братьев, современные юные посетители дворца могут прямо на выставке повторить задания, которые решали царские дети: прослушать и повторить стишок на французском языке, нарисовать модель хижины, которую изобразил младший сын императора Михаил. Заведя музыкальную шкатулку, можно услышать фрагмент вальса "Гатчинские звуки" и даже станцевать его, правильные движения подскажет специальная разметка на полу. Научиться уверенно держаться в седле тоже можно, не покидая детскую комнату, сделать упражнения из учебника по верховой езде на деревянном коне с седлом. Для подростков подготовлены более сложные задания по фортификации, стратегии и тактике.

В зале, посвященном досугу, представлены настольные игры конца ХIХ века, фарфоровые куклы, молотки и шары для крокета, кисточки и краски, карта Гатчинского парка. В составе экспозиции восстановлена обстановка кабинета Михаила Александровича, который увлекался рисованием и фотографией. В нем показаны сохранившиеся личные вещи великого князя.

Гатчинский музей-заповедник

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет историю с времен Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов, после его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи. Для Павла I здесь был построен единственный в России загородный дворец-замок. Гатчина была любимой резиденцией императора Александра III, он проводил там значительную часть времени.

С мая 1918 года Гатчина действовала как музей и к 1941 году имела репутацию "пригородного Эрмитажа" из-за своей богатейшей коллекции, включавшей более 54 тыс. экспонатов. Резиденция серьезно пострадала в годы войны, многие экспонаты были утрачены. Реставрация дворца началась в 1976 году, в результате открылись для экспозиции парадные залы ХVIII века: Аванзал, Мраморная столовая, Тронная Павла I и другие помещения. С 2015 года начался новый этап реставрации, цель которого - восстановление всех исторических интерьеров Гатчинского дворца.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Венская опера отменила спектакли до конца марта из-за коронавируса
Зрители смогут вернуть билеты на спектакли с 10 по 31 марта в период до 30 июня 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС