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Фестиваль балета "Мариинский" откроется в Петербурге выступлением примы Дианы Вишневой

Она выступит в дуэте с премьером Большого театра Владиславом Лантратовым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Народная артистка России Диана Вишнева примет участие в открытии XIX Международного фестиваля балета "Мариинский", который пройдет с 11 по 22 марта. Зрители увидят прима-балерину в среду в балете Алексея Ратманского, сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинского театра.

"Отдельной страницей XIX фестиваля станут вечера балетов Алексея Ратманского. На открытии можно будет увидеть дуэт из балета "Утраченные иллюзии" в исполнении Дианы Вишневой и премьера Большого театра Владислава Лантратова, и репертуарные постановки Мариинского театра. Другой вечер украшен петербургской премьерой "Семи сонат" на музыку Доменико Скарлатти. Созданный в 2009 году для Американского театра балета, теперь спектакль будет перенесен в Мариинский под руководством Ратманского, который приедет поработать с танцовщиками лично", - сказали в пресс-службе.

Вернутся на сцену одноактные балеты Concerto DSCH на музыку Второго фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича и созданный специально для Дианы Вишневой "Лунный Пьеро" на музыку Арнольда Шенберга - с новым составом исполнителей. Сама прима выступит в титульной партии полнометражного балета Ратманского "Анна Каренина".

Творческий вечер и мастерская

Фестиваль продолжит традицию творческих вечеров, представив на этот раз исполнительское искусство премьера Мариинского театра и приглашенного солиста Баварского государственного балета Владимира Шклярова. Он выступит в балетах XX века - "Юноша и смерть" Ролана Пети и в "Бриллиантах" из "Драгоценностей" Джорджа Баланчина. Хореографическую миниатюру Palimpsest на музыку Белы Бартока специально для Владимира Шклярова готовит Юрий Смекалов.

Интригующую часть фестиваля составят работы Мастерской молодых хореографов - творческой лаборатории Мариинского театра. Постоянный участник мастерской Илья Живой пригласил к сотрудничеству российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса. В качестве первого опыта работы с Мариинским художник создаст видеоряд для балета на музыку американского композитора Филипа Гласса. Среди танцовщиков театра, делающих успехи как постановщики, - Александр Сергеев, чей удачный дебют на прошлой Мастерской был хорошо принят и на гастролях в Нью-Йорке, и Максим Петров, который покажет сразу два балета, в том числе продолжение "Русских тупиков" на музыку Настасьи Хрущевой. Первая часть "аналитического балета о русской жизни, какая она есть" была показана в прошлом году в рамках Context Prоject. Еще один знакомый автор - Дмитрий Пимонов, недавно осуществивший две полноценные постановки для Приморской сцены Мариинского театра.

Оценить работу одного из участников мастерской вне ее рамок можно, посмотрев на фестивале недавнюю премьеру Мариинского театра - балет "Дафнис и Хлоя" Владимира Варнавы на музыку Мориса Равеля.

Несмотря на сложную ситуацию с эпидемией коронавируса, никто из гостей не выбыл из числа объявленных участников фестиваля. Так, балет-феерия "Спящая красавица" пройдет с британским акцентом - в главных партиях выйдут прима Королевского балета Великобритании Лорен Катбертсон и выпускник Королевской балетной школы, премьер Мариинского театра Ксандер Париш.

В "Лебедином озере" вместе с Оксаной Скорик выступит премьер Парижской оперы Жермен Луве. Для него этот балет особенный - в 2016 году именно после "Лебединого озера" Луве был объявлен этуалью. Частая гостья Мариинских фестивалей, московская прима с петербургской выучкой Ольга Смирнова в этом году выступит в партии Жизели.

Завершит фестиваль Гала-концерт, где к солистам Мариинского театра вновь присоединятся Владислав Лантратов и Жермен Луве, а также Мария Александрова и этуали Парижской оперы Элеонора Аббаньято и Леонор Болак.

Помимо танцевальных событий в этом году зрители смогут посетить офф-программу: творческие встречи с артистами, паблик-ток с хореографами, чьи спектакли будут представлены на фестивале.

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