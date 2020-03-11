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Пхеньянский кинофестиваль перенесли с сентября на октябрь

Причина переноса не сообщается

ПХЕНЬЯН, 11 марта. /ТАСС/. Открытие 18-го Пхеньянского международного кинофестиваля состоится в этом году 16 октября, что на месяц позже обычных сроков его проведения в предыдущие годы. Об этом сообщается в официальном письме оргкомитета кинофестиваля, которое в среду получил корреспондент ТАСС.

"18-й Пхеньянский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 23 октября 2020 года в Пхеньяне, столице КНДР, - отмечается в тексте письма. - Желающие принять участие должны прислать материалы для просмотра в оргкомитет фестиваля до 15 сентября 2020 года". При этом в сообщении оргкомитета не указывается причина, по которой проведение кинофорума переносится на более поздний срок.

Ранее стало известно о том, что Пхеньянский марафон, также известный как международный марафон на приз Мангёндэ, отменен из-за коронавируса. Как сообщило туристическое агентство Young Pioneer Tours (YPT), запланированное на апрель нынешнего года соревнование не состоится в связи с закрытием границ КНДР в рамках борьбы с распространением коронавируса

Власти КНДР с начала февраля в качестве превентивной меры против распространения инфекции отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию КНДР, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД республики уведомил иностранные посольства о продлении карантинных мер после 1 марта на неопределенный срок.

Теги
КНДР
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