Археологическую школу откроют в музейном квартале у Тульского кремля к его 500-летию

ТУЛА, 11 марта. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" откроет археологическую школу в музейном квартале в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Обучение будут проходить школьники и студенты, сообщил директор музея-заповедника Владимир Гриценко во время рабочей поездки в Тулу министра культуры РФ Ольги Любимовой.

"В Туле впервые появится центр, где мы сможем не только сами проводить реставрационные работы археологических находок их консервацию, но и организовать школу. Наша задача - подготовить кадры, мы начнем с кружков для дошкольников и школьников младшего возраста, а основная ориентация будет, конечно, на старшеклассников и студентов", - сказал Гриценко.

По его словам, занятия будут проводить специалисты музея-заповедника, археологическая школа будет способствовать ранней профориентации детей и подростков.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что направленность археологической школы соответствует задачам проекта "Культурный минимум" по изучению культуры и истории малой родины. Подобные форматы обучения разрабатываются также в малых исторических городах региона, где в рамках подготовки к празднованию юбилея Тульского кремля идут восстановительные работы и благоустройство. "У нас продолжается много работы по тем дополнительным деньгам - более 1 млрд рублей, которые поступили на восстановление памятников архитектуры в наших малых городах, входивших в "Большую засечную черту". С помощью кружков, других форматов допобразования будем привлекать наших школьников к изучению истории и культуры", - отметил Дюмин.

Формированием общего плана работы в этом направлении сейчас занимаются региональные министерства культуры и образования. По мнению Ольги Любимовой, такой подход в корне меняет походы к возможностям использования туристических объектов. "Это будет не только экскурсионным маршрутом, когда люди приезжают на один-два дня, но и местные жители на постоянной основе смогут водить [на обучение] детей самого разного возраста", - сказала она.

Музейный квартал

Основные работы по реконструкции бывших купеческих особняков XVIII-XIX веков на улице Металлистов в историческом центре Тулы начались в 2018 году. Помещения в обновленных зданиях получат Государственный исторический музей (ГИМ), филиалы музеев "Ясная поляна", "Куликово поле", "Поленово", Тульский музей оружия, некоторые региональные музеи.

Музей-заповедник "Куликово поле", в частности, планирует создать научно-исследовательский и реставрационный центр, где будет размещаться Тульская археологическая экспедиция, экспозиции находок археологов.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений "Большой засечной черты" имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей. В конце марта 2019 года регион получил около 1,2 млрд рублей на подготовку к празднованию юбилея Тульского кремля, на эти средства проводится благоустройство в исторических городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области.