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Театр "У Никитских ворот" готовит три спектакля

Премьера одного из них состоится в апреле

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Театр "У Никитских ворот" готовит три новые постановки, премьера одной из них состоится в апреле. Об этом художественный руководитель театра, народный артист России Марк Розовский сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной новой постановке пьесы "Амадей"

"В театре "У Никитских ворот" мы сейчас выпускаем спектакль, а три уже репетируются, один - уже на стадии окончания, в апреле мы уже играем премьеру. Мы в этом смысле очень работоспособный коллектив, если мы так не работаем, мы "засыхаем", - сказал он, не уточнив названия новых постановок.

Розовский также признался, что ему хотелось бы еще раз поставить пьесу Антона Чехова "Дядя Ваня" - уже с другой труппой. "Иногда режиссеру хочется пьесы, воспользовавшись вариативностью театра, преобразить. Александр Викторович Масалов играет роль Войницкого в спектакле "Дядя Ваня", спектакль наш, театра "У Никитских ворот", он играет уже больше 20 лет <...> Хочу ли я поставить "Дядю Ваню" еще раз в своей жизни? Отвечу вам: с колоссальным удовольствием в другой труппе я это сделал бы", - рассказал он журналистам.

Пьесу британского драматурга Питера Шеффера "Амадей" Розовский поставил по предложению Олега Ефремова во МХАТ имени М. Горького в 1983 году. Новая версия спектакля посвящена памяти Олега Табакова, бессменного исполнителя роли Сальери на протяжении 30 лет. Первый премьерный показ новой постановки состоится 12 марта 2020 года, в день памяти Олега Табакова.

Теги
РоссияРозовский, Марк Григорьевич
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