Дюмин назвал музейный квартал флагманом культурного-туристического кластера в Туле

ТУЛА, 11 марта. /ТАСС/. Музейный квартал, который строится в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и начала создания "Большой засечной черты", стал основой для формирования культурного-туристического кластера в историческом ядре Тулы. Такое мнение в среду высказал губернатор Алексей Дюмин во время рабочей поездки Министра культуры РФ Ольги Любимовой.

"Мы возродили Тульскую набережную, которая стала точкой притяжения горожан и гостей города. Музейный квартал стал флагманом культурного-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Здесь будут в полном объеме проведены реставрационные работы и созданы современные мультимедийные экспозиции четырех федеральных музеев: "Ясной Поляны", "Куликова поля", Поленова и Государственного исторического музея. Частные и региональные музеи также будут интегрированы в современную туристическую инфраструктуру", - сказал Дюмин.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. По данным пресс-службы правительства региона, за прошедшее время проведено 120 подготовительных мероприятий, 35 объектов культурного наследия будет приведено в порядок, в том числе в музейном квартале на пешеходной улице Металлистов в историческом ядре Тулы. По словам Любимовой, проект празднования 500-летия Тульского кремля дает новый импульс для развития туризма, науки и других важных сфер, во многом благодаря проведенным археологическим исследованиям, изучению истории малых городов, входивших в "Большую засечную черту", поискам новых форм музейной работы.

Один из проектов в музейном квартале, представленных Любимовой, - комплекс зданий "Поленовское подворье". В филиале музея-заповедника художника Василия Дмитриевича Поленова создадут центр возрождения семейных традиций, который будет изучать историю династий оружейников, купцов, дворян Тульской губернии, их потомков. "Здесь будет работать лаборатория по изучению истории семей, экспозиционное пространство, сформируют научный архив, связанный с данными о традициях, быте", - сказала директор музея-усадьбы Наталья Поленова.

По ее словам, главная задача при формировании филиала - не повторить направление работы действующего музея-заповедника. "Я думаю, что и огромное количество туристов должен таким образом привлечь принципиально новый объект", - отметила Любимова после ознакомления с проектом.

На территории Тульского кремля глава Минкультуры осмотрела так называемое археологическое окно - место исследований древнего культурного слоя, которые в 2019 году проводил институт археологии Российской академии наук. Там обнаружены фрагменты фундамента старого Успенского собора, стоявшего до XVIII века, более 300 различных предметов быта, деталей оружия. Над площадкой возведут здание из легких конструкций, а непосредственно место раскопа накроют специальным стеклом. "Мы ознакомились с опытом других регионов по созданию подобных конструкций, и в результате мы пришли к тому, чтобы сделать доступ открытым - туристы смогут спускаться и осматривать место раскопок", - сообщил Дюмин.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений "Большой засечной черты" имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

На ремонт объектов культурного наследия и создание музейного квартала в историческом центре Тулы в рамках плана подготовки к празднования юбилейной даты из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей. В конце марта 2019 года регион получил дополнительно около 1,2 млрд рублей на благоустройство в малых городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области.