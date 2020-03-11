Ростовские власти выделили 20 млн рублей на проект реконструкции здания цирка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили 20 млн рублей на изготовление проектной документации для реставрации государственного цирка в Ростове-на-Дону - филиала "Росгосцирка". Об этом сообщил в среду ТАСС первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

Ростовский цирк является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому "Росгосцирк" не имеет права проводить капитальный ремонт на свои средства. "Росгосцирк" внес предложение в федеральную целевую программу о проведении реставрационных работ на этом объекте и планирует в них участвовать. Здание цирка, которое по виду напоминает Большой театр в Москве, было построено в 1957 году.

"В 2020 году по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева министерству культуры Ростовской области выделено более 20 млн рублей для федерального казенного предприятия "Росгосцирк" на изготовление проектной документации для реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Здание государственного цирка", - сказал Гуськов. - Соглашение о предоставлении субсидии будет заключено после предоставления цирком необходимого пакета документов до 1 апреля 2020 года".

Он отметил, что здание нуждается в капитальном ремонте, "который не проводился ни разу за более чем 50 лет". По словам Гуськова, несмотря на то, что Ростовский цирк находится в федеральном подчинении, в 2018 году правительство региона обратилось в Минкультуры РФ по вопросу оказания содействия во включении реконструкции здания цирка в нацпроект "Культура", однако на тот момент проектно-сметная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ требовала дополнения и корректировки.

Как сообщил ТАСС руководитель цирка Игорь Байтингер, проект планируется подготовить в течение года. "Наш цирк - это 40 тыс. кв. м, поэтому подготовка проектно-сметной документации - это очень большая и серьезная задача. В итоге у нас должен быть документ, который позволит провести качественную реконструкцию и превратит историческое здание в красивый цирк с ультрасовременной "начинкой", - сказал он.

История вопроса

В апреле 2018 года руководство "Росгосцирка" приняло решение о временном закрытии Ростовского цирка из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Также в декабре 2017 года по итогам проверки в цирке выявили нарушения по шести пунктам, в частности, в здании отсутствовали системы пожаротушения и дымоудаления. "Росгосцирк" выделил на устранение нарушений около 15 млн рублей, в декабре цирк вновь был открыт.

Зимой 2018 года Голубев сообщал, что власти Ростовской области намерены вновь обратить внимание Минкультуры РФ на необходимость реконструкции здания цирка. По его словам, первое обращение ростовских властей по этому поводу министерство отклонило, сославшись на то, что этим вопросом должен заниматься "Росгосцирк".