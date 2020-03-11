Путин отметил яркую и насыщенную программу фестиваля анимационного кино в Суздале

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино, который проходит в Суздале. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Ваш форум на протяжении многих лет проходит в Суздале и всегда радует жителей и гостей этого древнего города яркой и насыщенной программой, встречами с известными кинематографистами. Важно, что признанных мэтров жанра и тех, кто только начинает свой творческий путь, объединяют увлеченность любимым делом, искреннее стремление сохранить и приумножить замечательные традиции отечественного анимационного искусства", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что юбилейный фестиваль станет запоминающимся событием в культурной жизни страны, а также "предоставит мастерам прекрасную возможность в дружеской, неформальной атмосфере обсудить профессиональные проблемы, новые художественные замыслы и проекты".

Открытый российский фестиваль анимационного кино ежегодно проходит в городе Суздале Владимирской области. В 2020 году фестиваль будет проводиться в 25-й раз, с 11 по 16 марта. Фестиваль является смотром всех видов анимации, произведенной на территории России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах.