Комедийный хоррор "Пара нормальных" открыл Ирландский кинофестиваль в России

МОСКВА. 11 марта. /ТАСС/. XIII Ирландский кинофестиваль, который проходит с 11 по 22 марта в России, открылся фильмом "Пара нормальных" (режиссеры: Майк Ахерн, Энда Ломан). Показ начался в среду в московском киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"Этот фильм был сразу же отмечен критиками, у него очень высокие рейтинги. Это не ужастик, но там есть страшные моменты, он сделан в легкой манере в ирландском исполнении. Интересно само понимание и обращение к темам грустным, трагическим, например, смерти, болезни или голода, к которым ирландцы относятся легко. Когда я думала, какой фильм показать на открытии, то поняла, что как раз этот фильм передаст дух фестиваля и понравится зрителям", - сказала ТАСС директор фестиваля Анна Грязнова.

Фильм зрителям представил актер Барри Уорд. "Для меня большая честь участвовать в открытии Ирландского кинофестиваля. Картина, которая открывает фестиваль, - это один из лучших фильмов, которым я больше всего горжусь", - отметил он.

По сюжету главная героиня Роуз работает инструктором по вождению, оставив свои сверхъестественные способности в прошлом. Но ей приходится вспомнить о потустороннем мире, когда судьба сводит ее с вдовцом Мартином, которому не дает покоя призрак умершей жены.

Кинофестиваль является одним из событий Недели Ирландии (Irish week) в России. "Неделя Ирландии охватывает все жанры культуры, в которых наблюдается совпадение вкусов. Самыми популярными направлениями стали музыка, кино, танцы, пабы. Одним из ключевых проектов является парад святого Патрика, это, наверное, единственный национальный парад другой страны, который проходит на территории России. В этом году ему должно было исполниться 27 лет, но из-за эпидемиологической обстановки парад было решено не делать. Чувствуется интерес у российского зрителя и большое совпадение черт характера - от климата до менталитета, потому что та самая русская душа, которой мы гордимся, очень близка ирландцам", - рассказал ТАСС основатель Irish week Иван Донцов.

XIII Ирландский кинофестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Гостей мероприятия ждет встреча со звездой "Трансформеров" и "Солнцестояния" Джеком Рейнором и другими приглашенными режиссерами, актерами. На кинофестивале пройдут показы самых интересных новинок кино из Ирландии, среди которых лента Софи Хайд "Дикие", драма Тома Салливана "Остров безумия", российская премьера "Вечно молодой" (Айван Кавана) и другие.