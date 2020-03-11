Номинантка "Грэмми" Джейн Монхайт открыла фестиваль "Триумф джаза" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Двукратная номинантка на премию "Грэмми" Джейн Монхайт выступила на открытии фестиваля "Триумф джаза" в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге в среду. Концерт начался с выступления Московского джазового оркестра под управлением создателя фестиваля Игоря Бутмана, а в продолжении программы Джейн Монхайт исполнила песни и джазовые стандарты (общеизвестные инструментальные пьесы, основа для обработки или импровизации) в сопровождении оркестра, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодняшним концертом мы открываем фестиваль, уже 20 лет мы выступаем, привозим замечательных музыкантов со всего мира. Сегодня мне задали вопрос, думал ли я, что наш фестиваль будет проходить в трех городах (в Петербурге, в Москве и в Туле)? Я не думал, но я мечтал", - сказал Игорь Бутман.

Джазовые стандарты создали специально для Джейн Монхайт известные аранжировщики, среди которых - популярный американский композитор Патрик Уильямс. Оркестр Игоря Бутмана уже выступал совместно с Монхайт, первый подобный концерт прошел в 2012 году в Москве. По словам Бутмана, Монхайт солировала с его оркестром и на московском концерте в 2018 году и произвела на музыкантов и зрителей сильное впечатление.

На открытии фестиваля выступил также американский джаз-бэнд Spyro Gyra, который считают одним из основателей жанра джаз-фьюжн. Группа, основанная в 1974 году, впервые посетила Петербург с концертом.

Открытие фестиваля провели в соответствии с запланированными сроками. "На открытие фестиваля в Петербурге ситуация с коронавирусом не повлияла. Открытие шло по плану", - сообщил ТАСС исполнительный директор фестиваля Антон Сергеев. По его словам, особые меры будут приняты на московских концертах фестиваля 13-15 марта: время между репетициями и концертами будет увеличено в целях проветривания концертных залов.

Международный фестиваль "Триумф джаза"

Первый международный фестиваль "Триумф джаза" прошел в Москве в 2001 году. Предтечей "Триумфа" стали два "Независимых джаз-фестиваля", организованные Игорем Бутманом в конце 1990-х годов. После трехлетнего перерыва фестиваль вернулся на московскую сцену уже под новым названием - "Триумф джаза". За прошедшие 18 лет на "Триумфе джаза" впервые в России выступили известные джазовые музыканты, среди которых Ди Ди Бриджуотер, Гэри Бертон, Джой ди Франческо и другие.