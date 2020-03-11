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Фронтмен Iron Maiden представил русскоязычную версию автобиографии на шоу в Петербурге

Все купившие билет на шоу Брюса Дикинсона получили его книгу с автографом в подарок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Фронтмен британской рок-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон в среду впервые представил публике русскоязычную версию автобиографии "Для чего эта кнопка?", переведенную и выпущенную в феврале в издательстве АСТ, на своем шоу в петербургском Дворце культуры им. Ленсовета. Зрители получили в подарок экземпляры книги, сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

"Это абсолютно уникальное мероприятие, формат которого - смешной и увлекательный разговор с публикой, включающий даже ответы на вопросы. Для тех, кому это нужно, существует услуга синхронного перевода. И самое главное - каждый купивший билет получит в подарок эксклюзивный экземпляр книги, подписанный лично Брюсом", - сообщается в группе.

Дикинсон выпустил автобиографию в 2017 году, а для продвижения книги провел в Великобритании несколько творческих встреч, которые сейчас представляют собой полноценное шоу. Мероприятие в Петербурге прошло в классическом формате: в первой части выступления фронтмен Iron Maiden рассказывал зрителям о книге, показывал фото из личных архивов и делился воспоминаниями, часть из которых вошла в автобиографию. Во второй части Дикинсон отвечал на вопросы зрителей.

Группа Iron Maiden была основана в 1975 году. Основателем группы, автором большинства песен и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством группа, претерпев значительные изменения в составе, прошла путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне.

Iron Maiden продали свыше 100 млн копий альбомов по всему миру. За международные достижения коллектив в 2002 году был награжден премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней на Hollywood RockWalk в Лос-Анджелесе.

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РоссияСанкт-Петербург
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