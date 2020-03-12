Минкультуры прорабатывает предложения для федеральной программы "Земский культработник"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министерство культуры России занимается проработкой предложений для федеральной программы "Земский работник культуры", сообщила в интервью ТАСС заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе Северного культурного форума, который проходит в Сыктывкаре с 11 по 13 марта.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности появления федеральной программы "Земский культработник", которая повысит престиж профессии и поможет решить проблему дефицита работников в этой сфере.

"Мы изучили опыт реализации аналогичных программ из других отраслей - "Земский доктор" и "Земский учитель" - и сейчас как раз прорабатываем предложения. Затем необходимо согласовать их с Минфином", - сказала Ярилова.

Замминистра культуры назвала важной задачей не только повышение квалификации тех, кто давно трудится в отрасли (ее решение происходит в рамках нацпроекта), но и привлечение специалистов в учреждения культуры сел и малых городов. "Сейчас в регионах вакантны порядка 10% рабочих мест в учреждениях культуры, поэтому такая программа очень важна", - пояснила Ярилова. По ее словам, после проработки предложений и их представления в Минфин РФ можно будет более детально говорить и о сроках, и о требуемом финансировании.

Путин на встрече с общественностью в Республике Адыгея 23 декабря 2019 года в ответ на просьбу одной из участниц мероприятия обещал просчитать возможность создания программы "Земский работник культуры". По итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 26 декабря, он поручил правительству РФ представить предложения о целесообразности реализации программы "Земский работник культуры" по аналогии с программами "Земский доктор" и "Земский учитель". Доклад об исполнении поручения должен быть подготовлен до 1 июня.

В январе представители властей регионов, где ощущалась нехватка специалистов в области культуры, высказались за необходимость решения проблемы дефицита работников в этой сфере, "омоложения" кадров и повышения престижа ряда профессий.