{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии на фестивале "Мариинский-Владикавказ" выступят юные артисты СКФО

Фестиваль пройдет в сентябре

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Международный кавказский фестиваль "Мариинский-Владикавказ" пройдет в сентябре в четвертый раз в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в четврег в пресс-службе филиала Мариинского театра в Северной Осетии.

"Международный кавказский фестиваль "Мариинский-Владикавказ" пройдет в сентябре. В нем примут участие молодые исполнители из всех регионов Северного Кавказа. Фестиваль будет проходить в республике в четвертый раз", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минкультуры республики, на фестивале также ожидается выступление артистов из Закавказья.

В 2017 году фестиваль посетили более 3 тыс. зрителей, он проходил в течение шести дней и открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса им. П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.

Мероприятие будет проходить на площадках филиала Мариинского театра во Владикавказе.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Ограничения на массовые мероприятия не скажутся на работе выставки Дали
Запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 5 тыс. человек будет действовать до 10 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС