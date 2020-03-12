В Северной Осетии на фестивале "Мариинский-Владикавказ" выступят юные артисты СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Международный кавказский фестиваль "Мариинский-Владикавказ" пройдет в сентябре в четвертый раз в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в четврег в пресс-службе филиала Мариинского театра в Северной Осетии.

"Международный кавказский фестиваль "Мариинский-Владикавказ" пройдет в сентябре. В нем примут участие молодые исполнители из всех регионов Северного Кавказа. Фестиваль будет проходить в республике в четвертый раз", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в Минкультуры республики, на фестивале также ожидается выступление артистов из Закавказья.

В 2017 году фестиваль посетили более 3 тыс. зрителей, он проходил в течение шести дней и открылся выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева. Также зрители смогли увидеть на североосетинской сцене альтиста Юрия Башмета и лауреата XV международного конкурса им. П. И. Чайковского французского пианиста Люка Дебарга.

Мероприятие будет проходить на площадках филиала Мариинского театра во Владикавказе.