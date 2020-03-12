{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Российском антикварном салоне впервые представят современное искусство

Мероприятие пройдет с 22 по 26 апреля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский антикварный салон, который состоится с 22 по 26 апреля в Гостином дворе в Москве, пройдет в формате Living together, что подразумевает объединение всех сфер коллекционирования - от антиквариата до современного искусства. Специальный проект будет посвящен истории натюрморта, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия в четверг.

"В этом году подобная концепция, когда на одной площадке встречаются классика и современность, - один из мировых трендов, который определяет вектор развития искусства на ближайшие 50 лет. Наряду с уже традиционными разделами, такими как "Антиквариат", "Ювелирное искусство", "Винтажный маркет", на 46-м Салоне появится раздел "Ретроавтомобили" и пространство "Contemporary Art / Design" в рамках программы "Арт Москва", призванное возобновить продвижение современного искусства в условиях трансформации мероприятия в новый формат", - говорится в сообщении.

С основными тенденциями российского современного искусства посетителей познакомят галереи, среди которых "Триумф", "Гридчинхолл", Крокин галерея, Askeri Gallery, Ruger Art&Design. Они покажут работы художников Андрея Бильжо, Влада Кулькова, Ирины Дрозд, Андрея Новикова, Вячеслава Ерещука, Константина Батынкова и многих других. Традиционно будут представлены образцы классической живописи и декоративно-прикладного искусства.

"Специальный проект 46-го Салона будет посвящен истории натюрморта - от мастеров Золотого века Голландии до шедевров "Бубнового валета". В экспозиции полотна кисти Франса Снейдерса, Бальтазара ван дер Аста, Луизы Муайон, живопись Ивана Хруцкого - главного мастера русского натюрморта XIX века, и, конечно же, работы представителей русского импрессионизма и авангарда - Петра Кончаловского, Ильи Машкова, Роберта Фалька, Натальи Гончаровой и других", - сообщает пресс-служба. Куратором спецпроекта выступит Людмила Маркина - искусствовед, профессор, заведующая отделом живописи XVIII - первой половины XIX века Третьяковской галереи.

Организаторы отмечают, что большая часть произведений на Антикварном салоне - из частных собраний, поэтому их сложно увидеть на других публичных площадках: в музеях, галереях или на выставках. Как и всегда, в рамках салона пройдет деловая программа, включающая лекции и дискуссии. В этом году перед гостями мероприятия выступит Дмитрий Озерков с лекцией на тему "Искусство и бренды", а также состоится Юридический форум, посвященный актуальным проблемам перемещения движимых ценностей.

Российский антикварный салон - единственная крупная выставка антиквариата в стране. Традиционно участниками салона являются не только ведущие антикварные галереи России и стран СНГ, но также Западной Европы и США. В прошлые годы салон традиционно проходил в Центральном доме художника, но с апреля 2019 года здание Центрального дома художника перешло Третьяковской галерее, поэтому теперь салон проходит в Гостином дворе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Американские музыканты переносят концерты в России из-за коронавируса
Организаторы обещают проинформировать о новых датах в ближайшее время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС