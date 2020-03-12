На Российском антикварном салоне впервые представят современное искусство

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российский антикварный салон, который состоится с 22 по 26 апреля в Гостином дворе в Москве, пройдет в формате Living together, что подразумевает объединение всех сфер коллекционирования - от антиквариата до современного искусства. Специальный проект будет посвящен истории натюрморта, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия в четверг.

"В этом году подобная концепция, когда на одной площадке встречаются классика и современность, - один из мировых трендов, который определяет вектор развития искусства на ближайшие 50 лет. Наряду с уже традиционными разделами, такими как "Антиквариат", "Ювелирное искусство", "Винтажный маркет", на 46-м Салоне появится раздел "Ретроавтомобили" и пространство "Contemporary Art / Design" в рамках программы "Арт Москва", призванное возобновить продвижение современного искусства в условиях трансформации мероприятия в новый формат", - говорится в сообщении.

С основными тенденциями российского современного искусства посетителей познакомят галереи, среди которых "Триумф", "Гридчинхолл", Крокин галерея, Askeri Gallery, Ruger Art&Design. Они покажут работы художников Андрея Бильжо, Влада Кулькова, Ирины Дрозд, Андрея Новикова, Вячеслава Ерещука, Константина Батынкова и многих других. Традиционно будут представлены образцы классической живописи и декоративно-прикладного искусства.

"Специальный проект 46-го Салона будет посвящен истории натюрморта - от мастеров Золотого века Голландии до шедевров "Бубнового валета". В экспозиции полотна кисти Франса Снейдерса, Бальтазара ван дер Аста, Луизы Муайон, живопись Ивана Хруцкого - главного мастера русского натюрморта XIX века, и, конечно же, работы представителей русского импрессионизма и авангарда - Петра Кончаловского, Ильи Машкова, Роберта Фалька, Натальи Гончаровой и других", - сообщает пресс-служба. Куратором спецпроекта выступит Людмила Маркина - искусствовед, профессор, заведующая отделом живописи XVIII - первой половины XIX века Третьяковской галереи.

Организаторы отмечают, что большая часть произведений на Антикварном салоне - из частных собраний, поэтому их сложно увидеть на других публичных площадках: в музеях, галереях или на выставках. Как и всегда, в рамках салона пройдет деловая программа, включающая лекции и дискуссии. В этом году перед гостями мероприятия выступит Дмитрий Озерков с лекцией на тему "Искусство и бренды", а также состоится Юридический форум, посвященный актуальным проблемам перемещения движимых ценностей.

Российский антикварный салон - единственная крупная выставка антиквариата в стране. Традиционно участниками салона являются не только ведущие антикварные галереи России и стран СНГ, но также Западной Европы и США. В прошлые годы салон традиционно проходил в Центральном доме художника, но с апреля 2019 года здание Центрального дома художника перешло Третьяковской галерее, поэтому теперь салон проходит в Гостином дворе.