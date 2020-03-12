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Little Big выступит на "Евровидении" в расширенном составе

На сцену выйдут шесть человек, в то время как в постоянном составе группы - четыре человека
Лидер группы Little Big Илья Прусикин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Лидер группы Little Big Илья Прусикин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Группа Little Big выступит на конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае в расширенном составе - вшестером, сообщила в четверг пресс-служба радиостанции Energy.

"В эфире Радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на "Евровидении" в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек", - говорится в сообщении. В постоянном составе петербургской группы - четыре человека: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и диджей Сергей Макаров.

В эфире радиостанции музыканты рассказали о своей конкурсной песне. "Она будет в интересном стиле, это достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали, когда все вместе поехали отдыхать в январе, - привели в пресс-службе слова Прусикина. - Это рок-диско, металл-диско".

В четверг песня, с которой Little Big примет участие в конкурсе "Евровидение", впервые прозвучит в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Согласно жеребьевке, группа Little Big, представляющая Россию, выступит в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

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Россия
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