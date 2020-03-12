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Второй сезон "Простоквашино" будет состоять из 22 серий

Новый эпизод первого сезона выйдет в кинотеатрах в рамках проекта "Мульт в кино"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует выпустить 22 эпизода во втором сезоне сериала "Простоквашино". Об этом в четверг на пресс-конференции сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Первый сезон проекта будет состоять из 30 серий. <...> Планируем еще как минимум 22 серии, которые уже в работе и будут выходить раз в три недели", - сказала она.

Новый (27-й) эпизод первого сезона киностудия выпустит в кинотеатрах в рамках проекта "Мульт в кино". "Мы очень рассчитываем, что больше людей узнают о том, что есть "Простоквашино", благодаря "Мульт в кино", потому что выход на большие экраны "Союзмультфильма" после такого огромного перерыва - это невероятное для нас продвижение", - сказала председатель правления "Союзмультфильма".

По словам генерального продюсера проекта "Мульт в кино" Татьяны Цываревой, новый эпизод мультсериала, получивший название "Все включено", представят 14 марта в 800 кинотеатрах в 500 городах.

Серия посвящена возвращению почтальона Печкина из отпуска. "В этой серии будет показано, как развиваются взаимоотношения почтальона Печкина с нашей новой героиней - Маргаритой Мегеровной, няней Веры Павловны и дяди Федора, которую родители все-таки решили прислать в Простоквашино несколько серий назад для того, чтобы следить за маленькой девочкой, которая все время пытается участвовать в каких-то приключениях, придуманных ее подружкой", - сказала Слащева.

Помимо этого, в рамках "Мульт в кино" в кинотеатрах планируется показать еще два проекта. Это детективный сериал "Тайна медовой долины", сценарий к которому сделала писательница Дарья Донцова. А второй проект - для детей в возрасте 2-4 лет, он будет называться "Енотки". Летом студия представит перезапуск мультфильма "Ну, погоди". "Пока задумка, что это будет бездиалоговый сериал. В проекте появятся дополнительные второстепенные персонажи", - отметила Слащева.

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