На Северном культурном форуме представили проекты по изучению влияния культуры

СЫКТЫВКАР, 12 марта. /ТАСС/. Институты культуры оказывают огромное влияние на ощущение человеком счастья и благополучия, особенно на Русском Севере. Такое мнение выразили участники проходящего в Сыктывкаре Третьего Северного культурного форума, представив проекты, которые помогли улучшить мироощущения людей.

"Любые действия в области культуры и искусства всегда кажутся вызывающе несвоевременными. Сегодня мы говорим о культуре счастья. Какую роль институты культуры играют в ощущении счастья. Как дать человеку возможность максимально реализовать свой потенциал и ощутить себя счастливым", - задал тон дискуссии модератор пленарного заседания форума, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

От Кимжи до Киркенеса

Участники привели примеры, как культурные проекты сделали счастливыми местных жителей. Так, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева рассказала о музейном проекте из Архангельской области, где жители деревень объединились вокруг идеи сохранения северных мельниц и смогли предложить международный проект. "Теперь они получают и российские, и международные гранты. Проект вполне тиражируемый, подобные памятники есть во многих местах на Севере. Есть примеры, как музейные проекты помогают подросткам и родителям справиться с проблемой школьного буллинга (травли), с трудными подростками", - рассказала Орачева.

Жительница деревни Кимжа Мезенского района Архангельской области Евдокия Репицкая рассказала о развитии гостевого туризма в деревне: 65 ее жителей разработали более 40 проектов, благодаря которым открылись четыре музея (этнографический музей "Политов дом", Музей крестов, "Северная мельница", Музей жита). Оборудованы гостевой дом, точка общепита "Кимженска паужна" (паужна у поморов - это прием пищи между обедом и ужином - прим. ТАСС), реконструированы мельницы, созданы новые рабочие места. Теперь 12 сельчан имеют постоянную работу, сохраняют культурное наследие и местные традиции, благоустраивают дома и территорию, отметила Репицкая.

Руководитель ежегодного фестиваля Barents Spektakel (Норвегия) Любовь Кузовникова рассказала о креативных событиях, которые посвящены дипломатическим отношениям стран и проблемам, которыми живет современный север. С 2017 года фестиваль проходит под слоганом "Индустриальный бумеранг" и посвящен экологической проблеме. Эти мероприятия делают норвежский Киркенес и северную губернию привлекательными для населения, отметила эксперт.

Культура счастья

Представители Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Лурье и Олег Паченков рассказали о проектах, даже изучающих культуру счастья. Декан факультета антропологии университета Лурье представил проект "От Перми до Заозерья", созданный университетом совместно с Благотворительным фондом Потанина - исследователи используют антропологический подход на так называемом микроуровне.

"Мы беседуем с людьми об их понимании счастья и благополучия, узнавая о том, как в конкретном городе или социальном кругу расценивается поход в театр и, что на это влияет", - отметил Лурье. По его словам, проект направлен на изучение, как культура вписана в повседневную жизнь людей, как она воздействует на человека и дарит счастье. Директор Центра прикладных исследований Европейского университета Панченко рассказал об участнице проекта, которая самореализовалась, открыв музей в собственном старинном доме, где устраивает перформансы.

Гендиректор Академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хромова рассказала о воссоздании хорового общества, которое объединило людей разных возрастов и интересов в одном порыве - петь в хоре. "Пение - это удивительное демократическое искусство, и оно наполняет человека ощущением счастья. С другой стороны, за последние годы культура и туризм объединились в единой истории, поскольку все стали понимать, что в регионах должна быть не только прекрасная природа, но и культура. Появились музыкальные фестивали, даже оперные, к примеру, в Карелии", - отметила Хромова.

Директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский представил проект "Екатеринбург - город семи районов", главными действующими лицами которого стали жители города. "Мы подумали, что, если в промышленных районах нет достопримечательностей в классическом понимании, то есть истории самих людей, интереснее которых ничего в мире нет", - сказал Каменский.

По его словам, кураторы проекта стремятся изменить негативное восприятие "панельных" районов, рассказывая об активной деятельности их жителей, поскольку "люди часто недооценивают то, что их окружает". "Мы хотим превратить это пространство в более качественное, изменить реальность людей, повысить их уровень счастья, создать атмосферу теплого и живого города", - добавил он.

Опыт Воркуты

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов привел в пример историю Воркутинского драматического театра - этот профессиональный музыкально-драматический театр был создан в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, когда и города Воркуты еще не было. Он вырос из кружка художественной самодеятельности из заключенных Воркутлага - артистов, режиссеров, музыкантов. Первым режиссером стал бывший худрук Большого театра СССР Борис Мордвинов, а первая его постановка - оперетта "Сильва" Имре Кальмана.

"Именно культура является проводником счастья для человека, помогает качественному экономическому и социальному развитию. Самое важное - осознать, что мы все [работники сферы культуры] помогаем жителям каждой территории чувствовать себя счастливее, увереннее в жизни", - отметил глава Минкультуры Коми.

О форуме

Северный культурный форум организован Минкультуры РФ, правительством Республики Коми и Российским фондом культуры как площадка для открытого диалога экспертов в сфере культуры, туризма, образования и науки, обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества северных территорий и пространство для реализации значимых творческих проектов.

В рамках Северного культурного форума в Сыктывкаре организованы два десятка экспертных площадок, открытых лекториев, фокус-семинаров по различным темам: от сохранения нематериального культурного наследия Севера до развития регионального кино. По сравнению с прошлым число участников увеличилось вдвое - с 300 до более 600 из 37 регионов и пяти стран.

Официальным партнером форума выступает Санкт-Петербургский международный культурный форум. Впервые в Сыктывкаре проходит серия открытых лекториев проекта "Культура 2.0", посетить которые может любой желающий.