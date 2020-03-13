Театр у Никитских ворот представил премьеру спектакля "Амадей" в память об Олеге Табакове

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля "Амадей" в постановке Марка Розовского состоялась в четверг в возглавляемом им Театре у Никитских ворот. Спектакль посвящен памяти народного артиста СССР Олега Табакова, исполнявшего в спектакле роль Сальери более 30 лет.

История постановки начинается в 1983 году. Розовский поставил спектакль в МХТ им. Чехова, роль Сальери доверил Табакову, а на роль Моцарта пригласил ученика Табакова, молодого Сергея Безрукова. "Я обращаюсь к старому спектаклю, но делаю это как бы заново. Сравнивать, может, и будут, но мне это мало интересно", - сказал режиссер ТАСС.

"Здесь и сейчас это было в Московском художественном театре в 1983 году, а потом еще 30 лет. Здесь и сейчас начинается новая жизнь уже другого спектакля - Театра у Никитских ворот. Я связываю их только тем, что вспоминаю Олега Павловича, который помог рождению этого спектакля", - поделился он.

По словам худрука, концепцию постановки он оставил прежней. "Она заключалась в том, что я делал спектакль не только об отношениях Моцарта и Сальери. <...> Существовала и существует вечная проблема "моцартианства" и "сальеризма", это наверно, самое важное и дорогое для Питера Шеффера, который писал эту пьесу в русле Пушкинских "Маленьких трагедий", - поделился он.

Розовский пояснил, что под моцартианством он понимает духовную, творческую свободу. "Это разговор с Богом, обращение к жизни, конкретной реальности. А сальеризм, в противовес, отстаивает другие ценности, творчество, как возвышение в своей карьере, как конгломерат штампов, приемов. Сальери владеет всеми приемами, которыми владеет Моцарт, только в нем нет живости, легкости, драмы и боли, которая сопутствует всякому высокому искусству", - рассказал собеседник агентства.

Обновленная версия

В обновленной версии спектакля роль Сальери играет Александр Масалов. Моцарта на сцене представляют Игорь Скрипко и Никита Заболотный. "В этой роли важно понимать суть: Моцарт не такой, как все, он выше их всех, он над ними. Он не хамит другим героям, он шутит только потому, что действительно так считает. Он понимает, что он - Бог, гений", - отметил в разговоре с ТАСС Скрипко.

Артист поделился, что при подготовке к роли изучал письма Моцарта. "У него есть письма к отцу, к подругам, к сестре, к матери. Он очень любил жизнь, людей. Мало того, что он постоянно писал свои произведения, он успевал писать за других письма, любить и помогать", - сказал Скрипко.

Памяти Табакова

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет был актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Затем последовало создание собственного театра - "Табакерки", пост ректора в Школе-студии МХАТ и, наконец, руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков оставался действующим актером, он снялся более чем в 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к сотне. Среди самых известных картин с участием актера