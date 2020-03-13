{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Театр у Никитских ворот представил премьеру спектакля "Амадей" в память об Олеге Табакове

В обновленной версии спектакля роль Сальери, которую более 30 лет исполнял народный артист СССР, играет Александр Масалов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля "Амадей" в постановке Марка Розовского состоялась в четверг в возглавляемом им Театре у Никитских ворот. Спектакль посвящен памяти народного артиста СССР Олега Табакова, исполнявшего в спектакле роль Сальери более 30 лет.

История постановки начинается в 1983 году. Розовский поставил спектакль в МХТ им. Чехова, роль Сальери доверил Табакову, а на роль Моцарта пригласил ученика Табакова, молодого Сергея Безрукова. "Я обращаюсь к старому спектаклю, но делаю это как бы заново. Сравнивать, может, и будут, но мне это мало интересно", - сказал режиссер ТАСС.

"Здесь и сейчас это было в Московском художественном театре в 1983 году, а потом еще 30 лет. Здесь и сейчас начинается новая жизнь уже другого спектакля - Театра у Никитских ворот. Я связываю их только тем, что вспоминаю Олега Павловича, который помог рождению этого спектакля", - поделился он.

По словам худрука, концепцию постановки он оставил прежней. "Она заключалась в том, что я делал спектакль не только об отношениях Моцарта и Сальери. <...> Существовала и существует вечная проблема "моцартианства" и "сальеризма", это наверно, самое важное и дорогое для Питера Шеффера, который писал эту пьесу в русле Пушкинских "Маленьких трагедий", - поделился он.

Розовский пояснил, что под моцартианством он понимает духовную, творческую свободу. "Это разговор с Богом, обращение к жизни, конкретной реальности. А сальеризм, в противовес, отстаивает другие ценности, творчество, как возвышение в своей карьере, как конгломерат штампов, приемов. Сальери владеет всеми приемами, которыми владеет Моцарт, только в нем нет живости, легкости, драмы и боли, которая сопутствует всякому высокому искусству", - рассказал собеседник агентства.

Обновленная версия

В обновленной версии спектакля роль Сальери играет Александр Масалов. Моцарта на сцене представляют Игорь Скрипко и Никита Заболотный. "В этой роли важно понимать суть: Моцарт не такой, как все, он выше их всех, он над ними. Он не хамит другим героям, он шутит только потому, что действительно так считает. Он понимает, что он - Бог, гений", - отметил в разговоре с ТАСС Скрипко.

Артист поделился, что при подготовке к роли изучал письма Моцарта. "У него есть письма к отцу, к подругам, к сестре, к матери. Он очень любил жизнь, людей. Мало того, что он постоянно писал свои произведения, он успевал писать за других письма, любить и помогать", - сказал Скрипко.

Памяти Табакова

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет был актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Затем последовало создание собственного театра - "Табакерки", пост ректора в Школе-студии МХАТ и, наконец, руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков оставался действующим актером, он снялся более чем в 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к сотне. Среди самых известных картин с участием актера

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Гаспарян считает, что песня Uno группы Little Big может стать заметной на "Евровидении"
При этом музыкальный критик отметил, что она вряд ли одержит победу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС