Центр Башмета проведет мастер-классы для детей во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 13 марта. /ТАСС/. Музыканты, преподаватели образовательного центра Юрия Башмета проведут мастер-классы в школах искусств Владимирской области в этом году. Они запланированы в рамках проекта "Юрий Башмет - молодым дарованиям России", сообщила ТАСС директор департамента культуры области Алиса Бирюкова.

В апреле во Владимирской области планируется открыть региональный образовательный центр Юрия Башмета. Соглашение об открытии было подписано на площадке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре 2019 года.

"Будет 15 мастер-классов до конца года, причем мы акцентировали работу этого центра на наши детские школы искусств в муниципалитетах, потому что они несколько обделены проведением таких мероприятий", - сказала она.

Как уточнила Бирюкова, занятия будут проводиться не только во Владимире. По словам директора государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета Дмитрия Гринченко, занятия по фортепиано, скрипке, вокалу, композиции и игре на духовых инструментах пройдут также в Киржаче, Александрове, Коврове, Муроме.

"Во Владимирской области [в проекте] будет участвовать большее количество городов региона, чаще всего встречи проходят в областных центрах", - отметил он.

В апреле во Владимирскую область приедут известные деятели искусств, среди которых руководитель молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, народный артист РСФСР, пианист Дмитрий Башкиров, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской консерватории Александр Ревич и другие.

О проекте

Всероссийский проект "Юрий Башмет - молодым дарованиям России" создан в 2013 году. Проект состоит из нескольких направлений: региональные образовательные центры для музыкально одаренных детей, международные и всероссийские музыкальные академии, Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Юрий Башмет - народный артист России, альтист, дирижер, педагог, общественный деятель, лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий РФ. Художественный руководитель ансамбля "Солисты Москвы", Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", создатель благотворительного фонда, присуждающего ежегодные премии имени Шостаковича за выдающиеся достижения в области мирового искусства.