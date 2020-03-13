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Реконструкция саратовского цирка завершится до конца года

Цирк был основан в 1931 году, здесь начинал клоун Михаил Румянцев - "Карандаш"

САРАТОВ, 13 марта. /ТАСС/. Реконструкция здания саратовского цирка, открытого еще в 1931 году, завершится до конца 2020 года. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Валерий Радаев.

"Реконструкция цирка ведется уже несколько сезонов, и, к сожалению, она сталкивалась с большими трудностями. Остался еще большой объем работ - чистовая отделка, а параллельно с ней установка мебели и оборудования. В декабре обновленный цирк должен быть представлен жителям", - сказал Радаев.

Саратовский цирк является федеральным объектом, подчиняющимся Министерству культуры Российской Федерации. Заказчиком работ выступает подведомственное учреждение федерального Минкульта ФГУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", подрядчиком - московская компания. Цирк был закрыт на реконструкцию весной 2017 года.

В настоящее время в цирке идет укладка звукоизоляционного покрытия по куполу, установка купольного оборудования, смонтированы основания сидений. Продолжается монтаж вентиляции, других коммуникаций. В ближайшее время будет разыгран контракт на чистовую отделку цирка.

Саратовский цирк был основан цирковыми артистами братьями Никитиными. В октябре 1931 года состоялось открытие каменного здания цирка на ул. Чапаева. В программе в день открытия нового цирка начал свою творческую деятельность клоун Михаил Румянцев - "Карандаш", здесь в Саратове он сложился как артист-комик. Народный артист СССР Олег Попов дебютировал в Саратове в 1951 году как клоун.

Теги
РоссияСаратовская область
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