В Петербурге предложили узаконить выступления уличных музыкантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13 марта. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил узаконить выступления уличных музыкантов и определить правила, по которым они смогут работать. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение городского парламента и поддержан на заседании комитета по законодательству, сообщили журналистам в аппарате парламентария.

"В обмен на то, что музыканты соглашаются играть в определенных местах и по определенным правилам, власти со своей стороны должны обеспечить им защиту, дать возможность спокойно выступать без каких-либо опасений того, что их погонит полиция. Уличные музыканты - это ведь целая аура, особый дух Санкт-Петербурга, и те выступления, которые мы с вами часто видим на Невском проспекте, на Большой Конюшенной, Дворцовой площади и в ряде других точек нашего города, должны быть в законе. Мы однозначно выступаем за разнообразие культуры во всех ее проявлениях" - приводят слова Четырбока в аппарате.

Четырбок, также возглавляющий парламентский комитет по законодательству, отметил что в настоящее время в городе отсутствует полноценная законодательная база для регулирования этой сферы. "Никак не закреплен статус уличных музыкантов, нет и четко прописанных правил их выступлений: где, в какое время артисты могут играть, что они могут делать, каким требованиям должна соответствовать их аппаратура", - пояснил он.

Внесенный законопроект предусматривает, что уполномоченный орган правительства города, к примеру, комитет по культуре, определит перечень мест, где уличные музыканты смогут выступать на законных основаниях, а также опубликует его в открытом доступе. Кроме того, для согласования своего выступления уличный музыкант должен будет направить властям заявку установленной формы, на основании которой ему могут выдать разрешение на выступления на срок от одного месяца до полугода. Также документом предлагается ограничить продолжительность уличного выступления максимум шестью часами в день. При этом количество участников творческого коллектива не должно превышать 10 человек, а если музыканты используют звукоусиливающую аппаратуру, сила звука не должна превышать 60 децибел.

Как уточнили ТАСС в аппарате, документ будет выноситься на рассмотрение городского законодательного собрания в ближайшее время.