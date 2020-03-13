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Юбилейный концерт группы "Чайф" в Москве перенесен на осень из-за коронавируса

Организаторы уточнили, что купленные билеты будут действительны на новую дату мероприятия

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Концерт рок-группы "Чайф" в рамках тура к 35-летию коллективы в Москве на стадионе "ВТБ-Арена", запланированный на 20 марта, перенесен на 30 октября в связи с ограничением мэрии столицы на мероприятия свыше 5 тыс. участников. Об этом сообщили в пятницу организаторы шоу, компания "Мельница".

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля.

"В связи с указом мэра Москвы <...> о запрете проведения массовых мероприятий численностью более 5 тыс. человек, мы вынуждены перенести концерт группы "Чайф" на "ВТБ Арене" с 20 марта на 30 октября 2020 года", - говорится в сообщении. Организаторы уточнили, что купленные билеты действительны на новую дату мероприятия.

Группа "Чайф" основана Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году в Свердловске (ныне - Екатеринбург). На счету у коллектива более 15 студийных альбомов, среди которых "Жизнь в розовом дыму" (1985 год), "Пусть все будет так, как ты захочешь" (1995 год) и "Теория струн" (2017 год).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

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